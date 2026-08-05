Méditerranée : deux migrants retrouvés vivants après quinze jours de dérive, 17 passagers portés disparus

Deux migrants originaires d’Afrique du Nord ont été secourus mardi vers 3 heures du matin, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Majorque. Leur embarcation de fortune dérivait depuis environ deux semaines alors qu’ils tentaient de rejoindre les îles Baléares.

Hospitalisés pour déshydratation et malnutrition, les deux hommes affirment que 17 autres passagers sont morts pendant la traversée. Les autorités espagnoles précisent ne disposer, pour l’instant, d’aucun élément permettant de confirmer leur récit en dehors de leurs témoignages.

Deux corps découverts au large de Cabrera

Un hélicoptère a été mobilisé pour inspecter la zone. Quelques heures plus tard, deux corps ont été repêchés à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de l’île inhabitée de Cabrera. Aucun lien formel n’a encore été établi entre ces victimes et les passagers de l’embarcation retrouvée près de Majorque.

La route maritime reliant l’Afrique du Nord aux Baléares est de plus en plus fréquentée. Entre janvier et juillet, 3 864 migrants sont arrivés irrégulièrement dans l’archipel, soit 10 % de plus qu’en 2025. Les autorités régionales réclament désormais un dispositif spécifique à Madrid, estimant que cette progression transforme progressivement les Baléares en nouvelle porte d’entrée vers l’Europe.