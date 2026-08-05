SpaceX double presque ses revenus, mais son action continue de s’effondrer

SpaceX a publié ses premiers résultats depuis son introduction en Bourse, affichant un chiffre d’affaires trimestriel de 7,8 milliards de dollars, en hausse de 92 % sur un an. Sa perte nette a été ramenée à 541 millions de dollars, une performance meilleure que prévu qui n’a pourtant pas rassuré les marchés : le titre reculait encore d’environ 7 % après la clôture.

Introduite à Wall Street le 12 juin lors d’une opération ayant rapporté 85,7 milliards de dollars, l’entreprise a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son sommet. Les investisseurs s’inquiètent principalement des 18,4 milliards de dollars dépensés en un trimestre pour financer Starship, les infrastructures de calcul et les projets liés à l’intelligence artificielle.

Starlink finance désormais les immenses ambitions d’Elon Musk

Avec douze millions d’abonnés et 4,3 milliards de dollars de revenus trimestriels, Starlink reste l’activité la plus rentable du groupe. La branche consacrée à l’IA a, quant à elle, triplé ses recettes en trois mois pour atteindre 2,6 milliards de dollars, grâce à la location de puissance informatique à des entreprises comme Anthropic et Google. Cette croissance exige toutefois des investissements considérables.

SpaceX n’est donc plus seulement un constructeur de fusées : les lancements représentent désormais à peine plus de 10 % de ses revenus et restent déficitaires. Elon Musk promet des milliers de tirs annuels, des satellites dédiés au calcul informatique et, à terme, des centres de données en orbite. Les prochains résultats devront montrer si les bénéfices de Starlink et les contrats militaires américains suffisent réellement à financer ces projets sans creuser durablement les pertes du groupe.