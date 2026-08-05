EasyJet menacée par une grève jusqu’en septembre : ce que doivent savoir les voyageurs

Trois syndicats représentant les hôtesses et stewards d’EasyJet France ont déposé un préavis de grève couvrant la période du 7 août au 2 septembre. Celui-ci concerne toutes les bases françaises de la compagnie et fait renaître le risque de perturbations en pleine saison estivale.

Le mouvement engagé à la fin du mois de juillet avait été suspendu afin de faciliter le retour des habitants évacués pendant les incendies en Gironde. Estimant désormais la situation stabilisée, les organisations SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC et UNPNC-CFDT ont décidé de reprendre leur mobilisation.

Aucun jour de grève encore fixé

Le dépôt du préavis ne signifie pas que les vols seront perturbés pendant toute la période. Les syndicats n’ont annoncé aucune journée précise et s’engagent à communiquer les dates de mobilisation au moins 48 heures à l’avance. Ils se disent prêts à lever leur préavis si la direction propose des mesures jugées suffisamment concrètes.

Les représentants du personnel dénoncent des plannings instables, des changements tardifs et des rotations pénalisantes. EasyJet affirme avoir déjà répondu à certaines préoccupations et rappelle que des négociations sont prévues en septembre. Les passagers ayant un vol entre le 7 août et le 2 septembre devront donc surveiller les communications de la compagnie, sans annuler prématurément leur voyage.