SpaceX dépasse les attentes avec 7,81 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre

Pour la première fois depuis son introduction en Bourse, SpaceX a dévoilé ses résultats financiers. La société d’Elon Musk affiche une hausse de revenus de 92 % sur un an, surpassant les prévisions des analystes de Wall Street.

Les chiffres étaient attendus avec impatience depuis l’entrée en Bourse de SpaceX. L’entreprise dirigée par Elon Musk a publié mardi ses résultats du deuxième trimestre, révélant pour la première fois au grand public les comptes de cette société valorisée à plusieurs milliers de milliards de dollars.

SpaceX a enregistré 7,81 milliards de dollars de revenus sur la période, là où les analystes anticipaient 6,93 milliards. La progression atteint 92 % par rapport à juin de l’année précédente, un bond qui dépasse largement les projections du marché.

La société affiche néanmoins une perte nette de 541 millions de dollars. Ces résultats interviennent dans un contexte particulier : l’action SpaceX avait chuté après son introduction en Bourse, rendant cette première publication de résultats d’autant plus scrutée par les investisseurs.