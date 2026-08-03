TotalEnergies rachète les renouvelables de Shell en Europe et ouvre son capital à KKR

TotalEnergies accélère dans les énergies renouvelables européennes avec deux opérations menées simultanément. Le groupe français va reprendre l’ensemble des activités terrestres de Shell sur le continent, tout en cédant à KKR la moitié d’un portefeuille déjà développé. Une stratégie qui lui permet d’augmenter ses capacités de production sans supporter seul le financement de tous ses actifs.

L’acquisition conclue avec Shell comprend 500 mégawatts de capacités solaires et éoliennes déjà en exploitation ou en cours de construction, principalement en Italie et aux Pays-Bas. TotalEnergies récupérera également un portefeuille de projets représentant 3,5 gigawatts dans le solaire, l’éolien terrestre et le stockage par batterie.

Ces futurs équipements sont répartis entre l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne. Le groupe français détiendra la totalité des activités acquises une fois la transaction finalisée. L’opération doit notamment renforcer son dispositif de production et de commercialisation d’électricité sur quatre marchés considérés comme prioritaires pour sa stratégie européenne.

KKR investit dans un portefeuille valorisé 1,8 milliard d’euros

Dans le même temps, TotalEnergies va céder au fonds américain KKR une participation de 50 % dans un ensemble de centrales renouvelables représentant une capacité totale de 1,2 gigawatt. Le portefeuille, valorisé 1,8 milliard d’euros, rassemble des installations solaires et éoliennes terrestres situées en Allemagne, en Espagne, en France et en Pologne.

L’énergéticien conservera donc la moitié de ces actifs ainsi qu’un rôle central dans leur valorisation commerciale. Une partie de l’électricité produite est déjà vendue à des clients extérieurs, tandis que les volumes futurs continueront d’être commercialisés par TotalEnergies. Ce montage lui permet de récupérer des capitaux tout en maintenant son exposition aux revenus générés par les installations.

Les montants respectifs du rachat des activités de Shell et de la participation cédée à KKR n’ont pas été communiqués. Les deux transactions devraient être achevées avant la fin de l’année 2026, sous réserve du feu vert des autorités compétentes. Elles illustrent la méthode désormais privilégiée par TotalEnergies dans les renouvelables : acquérir de nouveaux projets stratégiques, puis partager certains investissements matures avec des partenaires financiers.