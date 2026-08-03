Ceuta : le Maroc annonce 11 morts, l’Espagne en recense 72

Le Maroc a officiellement reconnu 11 morts dans la tragédie de Ceuta, tandis que les autorités espagnoles font état d’un bilan bien plus lourd, avec 72 victimes. Un écart considérable qui soulève des questions diplomatiques entre les deux pays.

Rabat a longtemps gardé le silence avant de communiquer un premier bilan officiel : 11 morts. Du côté espagnol, les autorités recensent 72 victimes liées à la même tragédie survenue à Ceuta. L’écart entre les deux chiffres, massif, alimente désormais une tension diplomatique entre Madrid et Rabat.

Cette disparité dans les bilans pose la question des critères retenus par chacun des deux pays pour comptabiliser les morts. Le Maroc, longtemps silencieux sur les événements, a choisi de prendre la parole sans pour autant fournir d’explication sur la méthode de décompte retenue.

L’Espagne, qui administre l’enclave de Ceuta sur le sol africain, avance un chiffre six fois supérieur à celui de son voisin. Cette divergence, au-delà de son aspect comptable, reflète les difficultés persistantes à établir une coopération transparente entre les deux rives du détroit de Gibraltar sur les questions migratoires et sécuritaires.