Entrevue MONDE

Ceuta : le Maroc annonce 11 morts, l’Espagne en recense 72

Par

1 minute de lecture

Ceuta : le Maroc annonce 11 morts, l’Espagne en recense 72
Ceuta : le Maroc annonce 11 morts, l’Espagne en recense 72

Le Maroc a officiellement reconnu 11 morts dans la tragédie de Ceuta, tandis que les autorités espagnoles font état d’un bilan bien plus lourd, avec 72 victimes. Un écart considérable qui soulève des questions diplomatiques entre les deux pays.

Rabat a longtemps gardé le silence avant de communiquer un premier bilan officiel : 11 morts. Du côté espagnol, les autorités recensent 72 victimes liées à la même tragédie survenue à Ceuta. L’écart entre les deux chiffres, massif, alimente désormais une tension diplomatique entre Madrid et Rabat.

Cette disparité dans les bilans pose la question des critères retenus par chacun des deux pays pour comptabiliser les morts. Le Maroc, longtemps silencieux sur les événements, a choisi de prendre la parole sans pour autant fournir d’explication sur la méthode de décompte retenue.

L’Espagne, qui administre l’enclave de Ceuta sur le sol africain, avance un chiffre six fois supérieur à celui de son voisin. Cette divergence, au-delà de son aspect comptable, reflète les difficultés persistantes à établir une coopération transparente entre les deux rives du détroit de Gibraltar sur les questions migratoires et sécuritaires.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une