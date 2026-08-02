À Ceuta, des migrants rebroussent chemin vers le Maroc après quelques jours d’errance

Après avoir franchi la frontière vers l’enclave espagnole de Ceuta, des migrants repartent au Maroc par petits groupes, épuisés, ayant passé deux ou trois jours dans les rues sans quasi rien manger.

Le passage à Ceuta ne débouche sur rien pour beaucoup de migrants. Après avoir traversé la frontière depuis le Maroc, ils se retrouvent à errer dans les rues de l’enclave espagnole, sans ressources, sans perspective, avant de rebrousser chemin.

Ce mouvement de retour, discret et répété, se fait par petits groupes. Deux ou trois jours suffisent pour que l’espoir cède la place à l’épuisement. Les migrants regagnent alors le territoire marocain dans le même dénuement qu’à leur arrivée.

Cette situation illustre l’impasse dans laquelle se trouvent des milliers de personnes qui tentent d’atteindre l’Europe par cette frontière terrestre entre l’Afrique et l’Espagne, l’une des rares existantes sur le continent. Ceuta, territoire espagnol enclavé sur la côte nord du Maroc, constitue un point de passage particulièrement surveillé, où les possibilités de régularisation restent très limitées pour ceux qui parviennent à y entrer.