L’actrice Natalia Dontcheva est morte à 56 ans après une longue maladie

L’actrice franco-bulgare Natalia Dontcheva est morte à l’âge de 56 ans. Son décès a été confirmé par son agent, Laurent Savry. La comédienne luttait depuis longtemps contre une maladie dont la nature n’a pas été rendue publique. Elle laisse derrière elle son mari, le réalisateur Arnaud Sélignac, sa famille et ses proches.

La télévision française perd l’un de ses visages les plus familiers

Pendant plus de 30 ans, Natalia Dontcheva a multiplié les rôles dans les séries et les téléfilms français. Le grand public la connaissait notamment pour son interprétation de Julie Derville dans Doc Martin, la série de TF1 portée par Thierry Lhermitte. Entre 2011 et 2015, elle y jouait la compagne de Martin Le Foll, chirurgien aussi brillant dans son métier que maladroit dans ses relations avec les habitants du village breton de Port-Garrec. Natalia Dontcheva apparaît dans les 4 saisons et les 26 épisodes de cette adaptation française de la série britannique du même nom.

De Joséphine, ange gardien à Julie Lescaut

L’actrice avait également participé à 3 épisodes de Joséphine, ange gardien. Elle était apparue dans Le Tableau noir en 1998, La Fautive en 2001, puis Tango en 2014, aux côtés de Mimie Mathy. Sa filmographie télévisée comprend aussi Julie Lescaut, PJ, Une femme d’honneur, Femmes de loi, Alice Nevers, le juge est une femme, Sauveur Giordano, Flics, Diane, femme flic, Empreintes criminelles, Section de recherches, La Stagiaire, Cassandre et Cheyenne et Lola. Ces dernières années, Natalia Dontcheva avait encore joué dans Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, Les Rivières pourpres, Mise à nu, J’ai menti, La Jeune Fille et la Nuit et Les Disparus de la Forêt-Noire. Elle avait aussi incarné Béatrice Bonnot dans un épisode de Disparition inquiétante.

Un rôle remarqué dans Mademoiselle de Joncquières

Natalia Dontcheva avait également construit une solide carrière au cinéma. En 2006, elle tenait le premier rôle d’Un an, adaptation du roman de Jean Echenoz réalisée par Laurent Boulanger. La même année, elle jouait Helena Jozic dans Le Pressentiment de Jean-Pierre Darroussin. Elle avait ensuite tourné dans Le Siffleur, Un homme et son chien, Coursier, Vendeur, Sashinka et L’Apparition. En 2018, Emmanuel Mouret lui avait confié le rôle de Madame de Joncquières dans Mademoiselle de Joncquières, avec Cécile de France, Édouard Baer et Alice Isaaz.

Du conservatoire bulgare aux scènes parisiennes

Née en 1969 à Sofia, Natalia Dontcheva était la fille de Plamen Donchev, acteur renommé en Bulgarie. Après une première formation dans son pays natal, elle s’était installée en France en 1989, à l’âge de 20 ans. Elle avait alors poursuivi son apprentissage au Conservatoire de la rue Blanche, à Paris. Le théâtre occupait également une place importante dans son parcours. Elle avait joué dans La Nuit des rois de William Shakespeare, mise en scène par Hélène Vincent, puis dans Hysteria sous la direction de John Malkovich. En 2016, elle incarnait l’écrivaine américaine Dorothy Parker dans Dorothy Parker ou Excusez-moi pour la poussière, mise en scène par Arnaud Sélignac. En 2019, elle partageait la scène avec Daniel Auteuil dans Le Malade imaginaire au Théâtre de Paris.

L’hommage bouleversé de son agent

Dans le communiqué annonçant sa disparition, Laurent Savry décrit Natalia Dontcheva comme une « artiste profondément talentueuse et une femme d’une grande sensibilité ». Il salue également la justesse de son jeu, son élégance et son engagement constant au service de son métier. Appréciée des réalisateurs, des équipes de tournage et de ses partenaires, Natalia Dontcheva avait poursuivi sa carrière jusqu’à ces dernières années, alternant productions populaires, fictions policières, films d’auteur et théâtre. Sa disparition met fin à un parcours de plus de 3 décennies sur les écrans et les scènes françaises.