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Vincent Pastore est mort : l’inoubliable «Big Pussy» des Sopranos s’éteint à 80 ans

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Vincent Pastore est mort : l’inoubliable «Big Pussy» des Sopranos s’éteint à 80 ans
Vincent Pastore est mort : l’inoubliable «Big Pussy» des Sopranos s’éteint à 80 ans

L’acteur américain Vincent Pastore est mort à l’âge de 80 ans. Connu dans le monde entier pour son interprétation de Salvatore « Big Pussy » Bonpensiero dans la série culte Les Sopranos, il laisse derrière lui une carrière marquée par des dizaines de rôles dans le cinéma et la télévision. Son décès a été confirmé le 1er août 2026. Les circonstances exactes de sa mort font encore l’objet de vérifications par les autorités. 

Le visage de « Big Pussy » dans Les Sopranos

Né le 14 juillet 1946 dans le Bronx, à New York, Vincent Pastore débute sa carrière d’acteur dans les années 1980 après avoir servi dans la marine américaine pendant la guerre du Vietnam. Il apparaît d’abord dans plusieurs films de gangsters avant d’obtenir le rôle qui va changer sa carrière. À partir de 1999, il incarne Salvatore « Big Pussy » Bonpensiero dans Les Sopranos. Membre historique de l’entourage de Tony Soprano, son personnage devient l’un des plus marquants de la série. Son intrigue, au cœur des deux premières saisons, reste l’une des plus mémorables de l’histoire du programme.

Une carrière riche au cinéma et à la télévision

Avant et après Les Sopranos, Vincent Pastore multiplie les apparitions à l’écran. Les spectateurs l’ont notamment vu dans Goodfellas, L’Éveil, Carlito’s Way, Gotti, The Hurricane, The Basketball Diaries ou encore dans des séries comme Law & Order, The Practice et Hawaii Five-0. Il était devenu une référence des rôles de mafieux et de personnages au caractère bien trempé. 

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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