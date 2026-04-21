«Mercredi» à Paris : Jenna Ortega et Tim Burton repérés au pied de la tour Eiffel pour la saison 3

La série phénomène de Netflix s’offre une escapade parisienne. Jenna Ortega et Tim Burton ont été aperçus dans la capitale, où plusieurs scènes de la saison 3 seraient en cours de tournage.

Paris bascule dans l’univers sombre de Mercredi

Jenna Ortega et Tim Burton ont bien posé leurs valises à Paris. L’actrice star de Mercredi et le réalisateur ont été aperçus dans la capitale alors que la saison 3 de la série est en pleine production, avec des scènes tournées près de la tour Eiffel et sur les bords de Seine. Cette apparition très remarquée confirme l’arrivée de l’univers gothique de la série dans l’un des décors les plus emblématiques au monde.

Une escapade parisienne loin d’être anodine

Ce détour par Paris montre clairement l’ambition plus internationale de cette nouvelle salve d’épisodes. Si la production principale se déroule près de Dublin, la série s’offre aussi une parenthèse française qui promet d’apporter une nouvelle dimension visuelle à l’intrigue. Avec son atmosphère à la fois romantique, mystérieuse et spectaculaire, la capitale semble taillée sur mesure pour accueillir l’univers singulier de Mercredi Addams.

Un décor de carte postale pour une saison très attendue

Voir Mercredi évoluer au pied de la tour Eiffel a de quoi intriguer les fans. Ce choix de décor annonce une saison 3 plus ouverte et sans doute encore plus cinématographique. Entre quais de Seine, monuments iconiques et ambiance noire, Paris pourrait bien devenir l’un des temps forts de ce nouveau chapitre.

Un casting qui fait monter la pression

Autour de Jenna Ortega, cette saison 3 promet aussi de belles surprises. Eva Green rejoint l’aventure dans le rôle de la tante Ophelia, tandis que Winona Ryder figure parmi les nouveaux visages annoncés. Avec Tim Burton toujours aux commandes, cette nouvelle saison s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les fans de la série et de son univers si particulier.

La saison 3 se fait déjà attendre

Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée, mais cette escapade parisienne suffit déjà à enflammer les réseaux et à relancer l’impatience autour de Mercredi. Entre casting prestigieux, décors spectaculaires et atmosphère toujours plus envoûtante, la saison 3 s’impose déjà comme l’un des retours les plus attendus de Netflix.