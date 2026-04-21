ONU : les candidats au poste de secrétaire général auditionnés ce mardi pour relancer une organisation en crise

Les prétendants à la succession du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies sont soumis à des auditions publiques inédites, alors que l’institution traverse une période de crise profonde. Ces entretiens, organisés sur deux jours, visent à évaluer les capacités des candidats à diriger une organisation fragilisée.

Quatre personnalités sont en lice pour ce poste stratégique : Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan et Macky Sall. D’autres candidats pourraient toutefois rejoindre la course dans les prochains mois.

Le futur secrétaire général devra relever des défis majeurs, notamment redonner du poids à une organisation dont l’influence a décliné ces dernières années. L’ONU, qui regroupe 193 États membres, fait face à des critiques croissantes sur son efficacité et sa capacité à répondre aux crises internationales.

Par ailleurs, l’institution est confrontée à des difficultés financières importantes, qui l’obligent à envisager des réformes et des réductions de coûts. Les grandes puissances, tout en contestant parfois les règles internationales établies, exigent également une modernisation de son fonctionnement.

Ces auditions publiques marquent une volonté accrue de transparence dans le processus de sélection. Elles offrent aux États membres et à l’opinion internationale une visibilité sur les priorités et les visions des candidats.

Enfin, cette élection pourrait revêtir une dimension historique : aucune femme n’a encore occupé le poste de secrétaire générale de l’ONU. La candidature de Michelle Bachelet et de Rebeca Grynspan pourrait ainsi ouvrir la voie à une évolution majeure au sommet de l’organisation.