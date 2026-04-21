Moscou alerte sur une menace en Transnistrie et promet de protéger les ressortissants russes

La Russie a affirmé que la sécurité de ses citoyens en Transnistrie était menacée, évoquant la possibilité de prendre des mesures pour les protéger. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de cette enclave prorusse située en Moldavie.

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a déclaré que Moscou surveillait de près la situation et se tenait prêt à agir. Il a insisté sur la responsabilité de la Russie à l’égard de ses ressortissants dans cette région séparatiste.

La Transnistrie, qui a fait sécession de la Moldavie au début des années 1990 après une brève guerre, fonctionne de facto comme un territoire autonome depuis plus de trois décennies. Bien que non reconnue internationalement, elle entretient des liens étroits avec Moscou.

Selon les autorités russes, les pressions récentes exercées par le gouvernement moldave pro-européen sur cette région auraient contribué à détériorer la situation. Aucun détail précis n’a toutefois été fourni sur la nature exacte des menaces évoquées.

De son côté, la Moldavie cherche à affirmer son autorité sur l’ensemble de son territoire, dans un contexte marqué par des enjeux géopolitiques importants entre l’Est et l’Ouest.

Cette mise en garde de Moscou pourrait raviver les inquiétudes d’une escalade dans cette zone sensible, déjà considérée comme un point de friction entre la Russie et les pays occidentaux.