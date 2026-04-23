Mexique–États-Unis : Sheinbaum choisit un économiste pour un poste diplomatique clé en pleine renégociation commerciale

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé la nomination de l’économiste Roberto Lazzeri comme futur ambassadeur du Mexique aux États-Unis, un choix stratégique alors que s’ouvrent des discussions cruciales sur l’avenir de l’accord commercial nord-américain.

Cette désignation, qui doit encore être approuvée par le Sénat, marque un changement à la tête de la représentation diplomatique la plus importante du pays. Roberto Lazzeri est appelé à remplacer Esteban Moctezuma, en poste depuis 2021 et nommé sous la précédente administration.

Lors de sa conférence de presse, Claudia Sheinbaum a mis en avant l’expérience de Lazzeri, soulignant son long parcours au sein du ministère des Finances ainsi que ses relations solides avec les autorités mexicaines et leurs homologues américains. Un profil jugé essentiel pour naviguer dans un contexte diplomatique et économique complexe.

Roberto Lazzeri a notamment dirigé deux institutions financières majeures du pays, la Banque nationale de financement (Nafin) et Bancomext, et a supervisé la gestion de la dette publique. Son expertise économique devrait jouer un rôle déterminant dans les discussions à venir avec Washington.

Sa nomination intervient alors que les négociations s’intensifient en vue de la révision de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, un dossier clé pour l’économie mexicaine. Le futur ambassadeur aura la tâche délicate de défendre les intérêts du pays dans ce cadre.

Ce choix reflète la volonté du gouvernement mexicain de privilégier une approche technocratique et stratégique pour renforcer ses relations avec les États-Unis, partenaire économique central, à un moment charnière pour les échanges commerciaux en Amérique du Nord.