Sylvana Lorenz, dite «Madame Cardin», est morte à 73 ans

Sylvana Lorenz, galeriste et écrivaine française connue sous le surnom de « Madame Cardin », est morte ce jeudi à l’âge de 73 ans.

Le nom de Sylvana Lorenz reste associé à celui de Pierre Cardin, dont elle fut une proche collaboratrice, communicante et biographe. Elle a accompagné pendant des années l’univers du couturier et a publié en 2021 Madame Cardin, un livre consacré à leur relation et aux coulisses de la maison Cardin.

Un parcours entre galeries, écriture et communication

Née en 1953 à Tunis, Sylvana Lorenz s’est imposée dans le monde de l’art contemporain à Paris, d’abord comme galeriste, puis comme experte et enseignante. Elle a également eu un rôle dans la communication de l’Espace Cardin entre la fin des années 1990 et 2015, ainsi qu’une activité d’auteure menée sur plusieurs décennies.

Une présence médiatique et mondaine

Au-delà du cercle artistique, Sylvana Lorenz avait aussi construit une visibilité médiatique, entre apparitions télévisées, publications et vie mondaine parisienne. Son nom continuait d’être associé, ces dernières années encore, à des événements culturels, à des salons et à la mémoire de Pierre Cardin.

Avec sa disparition, c’est une voix singulière de l’entourage de Pierre Cardin qui s’éteint.