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Obsèques de Nathalie Baye: un mot de passe sera exigé pour entrer

23 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Obsèques de Nathalie Baye : un mot de passe sera exigé pour entrer
Obsèques de Nathalie Baye : un mot de passe sera exigé pour entrer

Les obsèques de Nathalie Baye doivent se tenir ce vendredi à 10 heures, à l’église Saint-Sulpice, à Paris. Pour ce dernier adieu à l’une des plus grandes actrices françaises, la famille a choisi une organisation très encadrée, avec une volonté claire : préserver la dignité du moment et éviter toute intrusion.

L’inhumation doit ensuite se dérouler dans un cadre strictement privé, loin de l’agitation médiatique. Une décision à l’image de la sobriété qui semble entourer cette cérémonie.

Une consigne inhabituelle pour filtrer les invités

Mais un détail a particulièrement retenu l’attention : les personnes souhaitant assister à la cérémonie devront donner un mot de passe à l’entrée. Une mesure rare et insolite, mise en place pour contrôler précisément l’accès à l’église.

Dans le cas d’une personnalité aussi connue que Nathalie Baye, cette consigne vise avant tout à réserver ce moment aux proches, aux invités attendus et à ceux autorisés à partager cet hommage.

Un code symbolique en lien avec une cause qui lui tenait à cœur

Ce mot de passe n’aurait pas été choisi au hasard. Il serait lié à la cause animale, un engagement cher à Nathalie Baye. Ce choix donne à cette consigne une portée très particulière : au-delà de la sécurité, il introduit une dimension personnelle et symbolique à la cérémonie.

Le mot exact n’a pas été rendu public, mais l’idée d’un accès conditionné par une référence intime renforce le caractère réfléchi de cet hommage…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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