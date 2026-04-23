Obsèques de Nathalie Baye : un mot de passe sera exigé pour entrer

Les obsèques de Nathalie Baye doivent se tenir ce vendredi à 10 heures, à l’église Saint-Sulpice, à Paris. Pour ce dernier adieu à l’une des plus grandes actrices françaises, la famille a choisi une organisation très encadrée, avec une volonté claire : préserver la dignité du moment et éviter toute intrusion.

L’inhumation doit ensuite se dérouler dans un cadre strictement privé, loin de l’agitation médiatique. Une décision à l’image de la sobriété qui semble entourer cette cérémonie.

Une consigne inhabituelle pour filtrer les invités

Mais un détail a particulièrement retenu l’attention : les personnes souhaitant assister à la cérémonie devront donner un mot de passe à l’entrée. Une mesure rare et insolite, mise en place pour contrôler précisément l’accès à l’église.

Dans le cas d’une personnalité aussi connue que Nathalie Baye, cette consigne vise avant tout à réserver ce moment aux proches, aux invités attendus et à ceux autorisés à partager cet hommage.

Un code symbolique en lien avec une cause qui lui tenait à cœur

Ce mot de passe n’aurait pas été choisi au hasard. Il serait lié à la cause animale, un engagement cher à Nathalie Baye. Ce choix donne à cette consigne une portée très particulière : au-delà de la sécurité, il introduit une dimension personnelle et symbolique à la cérémonie.

Le mot exact n’a pas été rendu public, mais l’idée d’un accès conditionné par une référence intime renforce le caractère réfléchi de cet hommage…