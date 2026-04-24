— Benoît Payan étrille le nouveau logo de l’OM : «Il est horrible. Il faut réparer cette erreur»

Le nouveau logo de l’Olympique de Marseille ne passe décidément pas. Dévoilé par le club phocéen, le blason revisité continue de provoquer de vives réactions chez les supporters, mais aussi du côté des responsables politiques marseillais.

Interrogé par BFM Marseille Provence devant l’hôtel de ville, Benoît Payan, maire de Marseille, n’a pas caché son mécontentement.

Un avis sans détour du maire de Marseille

Visiblement peu convaincu par cette nouvelle identité visuelle, l’élu socialiste a livré un avis tranché. Pour lui, le nouveau logo de l’OM est tout simplement raté : « Il est horrible », a-t-il lancé, estimant que le club avait commis une faute en modifiant un symbole aussi fort de l’identité marseillaise.

« Ils ont fait une erreur »

Le maire de Marseille a insisté sur la dimension affective et patrimoniale du blason olympien. À ses yeux, le logo de l’OM ne se résume pas à une question de communication ou de marketing : il représente une histoire, une ville, des générations de supporters et une culture populaire profondément ancrée à Marseille.

« J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais », a poursuivi Benoît Payan, particulièrement sévère. Selon lui, la direction du club doit reconnaître son erreur et corriger le tir.

« Ils ont fait une erreur. Et je pense qu’il faut la réparer », a-t-il ajouté.

La comparaison avec Volkswagen fait réagir

La polémique a été amplifiée par les réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont moqué le nouveau design. Benoît Payan a notamment évoqué la comparaison faite avec le logo de Volkswagen, une ressemblance qui a rapidement circulé en ligne et contribué à nourrir les critiques.

Pour le maire, cette comparaison symbolise le problème : le nouveau logo ne renverrait pas suffisamment à l’univers de l’OM. Il juge qu’il ne correspond pas à l’image du club, ni à ce que les Marseillais attendent d’un emblème aussi chargé d’histoire.

Un symbole qui dépasse le football

Certains supporters estiment pourtant qu’il faudra simplement du temps pour s’habituer à cette nouvelle version. Un argument que Benoît Payan balaie sans vraiment s’y rallier.

« On s’habitue à tout », reconnaît-il, avant d’ajouter que ce logo ne lui plaît pas.

Cette sortie du maire montre à quel point l’Olympique de Marseille dépasse largement le cadre sportif dans la cité phocéenne. À Marseille, l’OM est un marqueur d’identité collective. Son logo, visible sur les maillots, les murs, les drapeaux et dans les tribunes, appartient presque autant aux supporters qu’au club lui-même.

L’OM face à la colère des supporters

En s’exprimant aussi fermement, Benoît Payan rejoint une partie des fans qui demandent à la direction olympienne de revoir sa copie. Reste désormais à savoir si l’OM entendra ces critiques ou s’il maintiendra son nouveau blason malgré la polémique.