— Ligue 1 : Lens arrache un nul fou à Brest (3-3). Le PSG peut prendre le large en cas de victoire à Angers ce samedi

Dans une soirée complètement folle au stade Francis-Le Blé, Lens a arraché un point presque inespéré face à Brest. Menés 3-0 à la pause, les Sang et Or ont trouvé les ressources pour revenir dans le match et égaliser dans le temps additionnel. Un nul spectaculaire, héroïque dans le scénario, mais frustrant dans la course au titre. Car pendant que Lens a limité la casse, le PSG peut désormais s’envoler en tête de la Ligue 1 en cas de victoire demain à Angers.

Brest frappe fort, Lens vacille d’entrée

Le match démarre très fort pour Brest. Dès la 8e minute, Daouda Guindo ouvre le score d’une frappe puissante du gauche aux abords de la surface. Lens est surpris, Risser ne peut rien faire, et les Bretons prennent rapidement les commandes de la rencontre.

Ce premier but donne confiance aux Brestois, qui mettent beaucoup d’impact et profitent des espaces laissés par une défense lensoise en difficulté.

Tousart double la mise et enfonce les Sang et Or

À la 24e minute, Brest insiste encore sur son côté gauche. Guindo déborde et adresse un centre précis vers Lucas Tousart. Le milieu brestois coupe parfaitement la trajectoire au point de penalty et place sa tête près du premier poteau.

Lens est puni une deuxième fois. Brest mène 2-0 et confirme sa grosse entame. Les Sang et Or peinent à réagir, manquent de justesse et subissent le rythme imposé par les locaux.

Dina Ebimbe conclut une première période parfaite

Juste avant la pause, Brest porte un troisième coup. Ludovic Ajorque fait la différence par sa qualité de remise et trouve Éric Junior Dina Ebimbe dans une position idéale. Le milieu brestois ajuste sa frappe du droit et trompe Risser.

À 3-0, le stade Francis-Le Blé explose. Brest semble avoir fait le plus dur, tandis que Lens rentre aux vestiaires sonné, loin de ses standards et au bord d’une lourde défaite.

Thauvin rallume l’espoir lensois

Au retour des vestiaires, Lens change d’attitude. Les Sang et Or jouent plus haut, mettent davantage de pression et finissent par être récompensés à l’heure de jeu.

Florian Thauvin profite d’une erreur brestoise pour récupérer le ballon et réduire l’écart. Sa frappe relance complètement Lens. À 3-1, le match paraît encore compliqué, mais les visiteurs retrouvent de l’énergie et commencent à faire douter Brest.

Sima remet Lens dans le match

Quelques minutes plus tard, Lens frappe de nouveau. Sur une action bien construite, Abdallah Sima se montre plus prompt que la défense brestoise et reprend le ballon pour tromper Coudert.

Le score passe à 3-2. Tout change alors dans cette rencontre. Brest recule, Lens pousse, et le public comprend que la fin de match peut devenir irrespirable.

Saint-Maximin surgit dans le temps additionnel

Lens continue d’attaquer dans les dernières minutes. Les Sang et Or multiplient les centres, les frappes et les situations chaudes devant le but brestois. Brest résiste, mais souffre énormément.

Dans le temps additionnel, Allan Saint-Maximin prend ses responsabilités. Il part côté gauche, rentre dans l’axe et déclenche une frappe décisive. Le ballon finit au fond, Lens égalise à 3-3 et arrache un point au bout du suspense.

Un point sauvé, deux points perdus

Le scénario est assez fou pour Lens, revenu de très loin après une première période catastrophique. Mais ce nul laisse aussi des regrets. Dans la course au titre, les Sang et Or sauvent l’honneur, mais perdent deux points précieux.

Le PSG, déjà leader, a maintenant une occasion en or de creuser l’écart. En cas de victoire ce samedi à Angers, Paris peut s’envoler en tête de la Ligue 1 et prendre 6 points d’avance.