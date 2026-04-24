— Coup de tonnerre ! Carlos Alcaraz annonce son forfait pour Rome et Roland-Garros

Carlos Alcaraz a annoncé sur X qu’il ne participera pas au tournoi de Rome ni à Roland-Garros. Le joueur espagnol a expliqué que cette décision avait été prise après des tests réalisés dans la journée.

Dans son message, Alcaraz indique que son équipe et lui ont choisi de privilégier la prudence. Il précise qu’ils attendront d’évaluer l’évolution de la situation avant de décider de la date de son retour à la compétition.

Le joueur ne donne pas davantage de détails, dans cette publication, sur la nature exacte du problème physique concerné ni sur un calendrier précis de reprise. Il évoque toutefois un « moment compliqué » et affirme rester confiant pour la suite.

Cette annonce constitue un tournant important dans sa saison sur terre battue. Rome devait être l’un des derniers grands rendez-vous avant Roland-Garros, tournoi auquel Alcaraz ne prendra donc pas part selon sa déclaration.

Déclaration intégrale de Carlos Alcaraz sur X :

« Après les résultats des tests effectués aujourd’hui, nous avons décidé que le plus prudent était de faire preuve de prudence et de ne pas participer à Rome et Roland Garros, en attendant d’évaluer l’évolution pour décider quand nous reprendrons la compétition sur le court. C’est un moment compliqué pour moi, mais je suis sûr que nous en sortirons plus forts d’ici ❤️ »