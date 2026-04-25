Trump participe au dîner des correspondants de la Maison-Blanche après des années de boycott

Le président américain Donald Trump assistera au dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, marquant une première participation en tant que chef d’État après plusieurs années de boycott.

Cette présence est particulièrement symbolique, compte tenu des relations tendues entre Donald Trump et les médias, qu’il a régulièrement accusés de diffuser des « fake news ». Lors de son premier mandat, il avait systématiquement refusé de participer à cet événement, tout comme l’année précédente.

Le dîner, qui rassemble journalistes, responsables politiques et personnalités publiques, débutera par une arrivée sur tapis rouge avant une prise de parole du président prévue pour durer environ 40 minutes.

Traditionnellement, cet événement est l’occasion de célébrer la liberté de la presse dans une ambiance mêlant discours officiels et humour. La participation de Trump pourrait toutefois donner une tonalité particulière à cette édition, compte tenu de son historique conflictuel avec les médias.

Sa présence est perçue comme un possible signe d’apaisement, même si les tensions entre la Maison-Blanche et une partie de la presse restent vives.

Ce rendez-vous annuel, très suivi à Washington, s’inscrit dans une longue tradition de dialogue parfois critique entre le pouvoir exécutif américain et les journalistes chargés de couvrir son action.