Mondial – L’incroyable poisse pour l’Angleterre: après la fusillade, le séisme et le braquage, l’alerte tornade!

À peine installée à Kansas City, l’équipe d’Angleterre a connu une nouvelle alerte dans sa préparation à la Coupe du monde 2026. Samedi soir, joueurs et membres du staff ont reçu des messages d’urgence leur demandant de se mettre à l’abri, alors qu’un épisode orageux violent touchait la zone de leur camp de base. La consigne était claire : rejoindre un bâtiment solide, rester loin des fenêtres et éviter toute exposition aux débris projetés par le vent.

Consigne immédiate : rester à l’intérieur

La délégation anglaise venait d’arriver dans la région de Kansas City, où elle a établi son camp de base pour le Mondial. Les Three Lions s’entraînent au Swope Soccer Village, un complexe de neuf terrains, et logent à l’Inn at Meadowbrook, situé à une vingtaine de minutes du site d’entraînement. Samedi soir, la situation météo s’est brutalement dégradée. Des sirènes ont retenti dans la métropole et des alertes automatiques ont été envoyées sur les téléphones. Les joueurs ont été invités à rester dans leurs chambres ou dans des zones protégées, le temps que le risque passe.

Vents violents, grêle et risque de tornade

Le bulletin météo local annonçait des orages capables de produire de très fortes rafales, avec des pointes possibles autour de 80 mph, soit près de 130 km/h, de la grosse grêle et quelques phénomènes tornadiques. La fenêtre la plus sensible était prévue en soirée, avec des orages se déplaçant progressivement vers le sud-est de la région. Une surveillance tornade était en vigueur jusqu’à 23h dans la zone de Kansas City. Certaines parties de l’agglomération ont également été concernées par des avertissements plus ciblés au fil de la soirée, avant leur annulation progressive.

Un début de séjour déjà agité

Cette alerte météo s’ajoute à une incroyable série d’incidents qui ont marqué la préparation anglaise aux États-Unis. Avant l’arrivée du groupe à Kansas City, une fusillade avait fait neuf blessés sur Troost Avenue, à environ 6 kilomètres du Swope Soccer Village. Les blessures étaient non mortelles, et l’équipe d’Angleterre n’était pas encore arrivée sur place au moment des faits.

La délégation a aussi connu un épisode de vol de matériel pendant le transfert depuis la Floride vers Kansas City. Une partie de l’équipement d’entraînement a été dérobée, mais les éléments essentiels ont été récupérés et deux arrestations ont été effectuées. L’incident n’a pas empêché la reprise du travail sur le terrain.

Quelques jours plus tôt, alors que l’Angleterre se trouvait encore en Floride, un séisme de magnitude 6,1 au large de Cuba avait été ressenti jusqu’à Orlando et Miami. Aucun dégât grave ni blessé sérieux n’a été signalé localement, mais plusieurs bâtiments ont été évacués.

La préparation continue malgré tout

Sportivement, le calendrier anglais reste inchangé. L’équipe de Thomas Tuchel prépare son entrée en lice dans le groupe L face à la Croatie, prévue le 17 juin au Dallas Stadium. L’Angleterre affrontera ensuite le Ghana le 23 juin à Boston, puis le Panama le 27 juin dans la région de New York/New Jersey. Le camp de base de Kansas City reste opérationnel. Les joueurs ont pu s’entraîner après leur arrivée, dans un environnement sécurisé, avec présence policière à l’entrée du complexe. L’alerte tornade a surtout imposé une interruption de sécurité et un rappel brutal des conditions météo parfois extrêmes dans le Midwest américain.

Une Coupe du monde qui commence sous tension

Pour l’Angleterre, ce début de séjour américain ressemble à une accumulation inhabituelle : fusillade à proximité du futur camp, séisme ressenti en Floride, vol de matériel, puis alerte tornade à Kansas City. Aucun de ces épisodes n’a, à ce stade, compromis la participation ni la préparation immédiate des Three Lions. Mais la sélection anglaise entame son Mondial dans un climat beaucoup plus agité que prévu.