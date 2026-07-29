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L’Iran tire des missiles sur des forces américaines en Jordanie après cinq jours de trêve

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L’Iran tire des missiles sur des forces américaines en Jordanie après cinq jours de trêve
L’Iran tire des missiles sur des forces américaines en Jordanie après cinq jours de trêve

L’armée américaine affirme avoir intercepté une salve de missiles iraniens visant ses troupes stationnées en Jordanie. L’attaque survient lors de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, après une pause de cinq jours dans le conflit.

L’attaque a été soudaine. Alors que Benjamin Netanyahou se trouvait à Washington pour rencontrer l’administration américaine, l’Iran a lancé une salve de missiles contre des positions militaires américaines en Jordanie. L’armée des États-Unis a indiqué avoir réussi à intercepter l’ensemble des projectiles.

Ce tir rompt une accalmie de cinq jours dans les hostilités. Le choix du moment, coïncidant avec la visite du chef du gouvernement israélien à la Maison-Blanche, n’a pas manqué d’attirer l’attention des observateurs.

Aucun bilan de victimes n’a été immédiatement communiqué à la suite de l’interception. Les circonstances précises de l’attaque et les motivations affichées par Téhéran restaient en cours d’évaluation au moment des premières informations disponibles.

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