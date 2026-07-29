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Séisme de magnitude 6,8 à Kyushu : au moins 13 morts, des disparus

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Séisme de magnitude 6,8 à Kyushu : au moins 13 morts, des disparus
Séisme de magnitude 6,8 à Kyushu : au moins 13 morts, des disparus

Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé l’île japonaise de Kyushu ce mardi, faisant au moins 13 morts. Des personnes restent bloquées sous les décombres tandis que des milliers d’habitants ont dû quitter leur domicile.

Les secouristes japonais sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants sous les ruines laissées par le séisme qui a touché Kyushu mardi. Le bilan provisoire fait état d’au moins 13 morts, mais les autorités anticipent une hausse du nombre de victimes dans les prochaines heures.

Vingt-quatre heures après la première secousse, des personnes demeurent portées disparues. Des milliers d’habitants ont été contraints d’évacuer leurs habitations, rendues dangereuses ou détruites par le tremblement de terre.

Le bilan humain reste difficile à établir avec précision, les équipes de secours poursuivant leurs opérations dans les zones les plus touchées de l’île.

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