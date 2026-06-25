Japon : un séisme de magnitude 6,9 frappe le nord-est sans alerte au tsunami

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé jeudi la côte nord-est du Japon, sans qu’aucune alerte au tsunami ne soit émise, ont annoncé les autorités japonaises. Aucun blessé n’a été immédiatement signalé, et les premières évaluations n’ont révélé aucune anomalie dans les installations nucléaires de la région.

L’épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer, à environ 50 kilomètres de profondeur, au large de la préfecture d’Iwate, dans la région de Tohoku. Selon l’Agence météorologique japonaise, seules de légères variations du niveau de la mer ont été observées, sans risque significatif de tsunami destructeur.

Les secousses ont toutefois été fortement ressenties dans plusieurs zones, notamment dans la préfecture d’Aomori, où l’intensité a atteint le niveau 6+ sur l’échelle sismique japonaise. Ce niveau est considéré comme suffisamment puissant pour rendre difficile la station debout ou les déplacements sans s’agripper.

Face à l’événement, le gouvernement japonais a mis en place une cellule de crise afin de recueillir des informations et coordonner d’éventuelles opérations de secours. Le secrétaire général du Cabinet, Minoru Kihara, a déclaré que les autorités restaient en état d’alerte et prêtes à intervenir si nécessaire.

Les infrastructures critiques ont été inspectées rapidement après le séisme. Les compagnies électriques Tohoku Electric Power et Tokyo Electric Power ont indiqué qu’aucune irrégularité n’avait été détectée dans leurs centrales nucléaires, actuellement à l’arrêt. Le régulateur nucléaire a confirmé qu’aucune anomalie n’avait été signalée ailleurs dans le pays.

Les transports ont néanmoins été perturbés. Certaines lignes ferroviaires, dont le Shinkansen Tohoku, ont été temporairement suspendues, tandis que des autoroutes de la région d’Aomori ont été fermées pour inspection. Le Japon, situé sur l’une des zones sismiques les plus actives au monde, est régulièrement confronté à ce type d’événements, ce qui entraîne des protocoles de sécurité particulièrement stricts.