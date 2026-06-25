Séismes au Venezuela : les États-Unis mobilisent une aide d’urgence face à une catastrophe majeure

Les États-Unis ont annoncé mercredi soir la mise en place d’une aide d’urgence pour le Venezuela après les puissants séismes qui ont frappé le pays et provoqué d’importants dégâts. Washington a indiqué être en contact avec les autorités vénézuéliennes afin de coordonner les opérations de secours et l’assistance humanitaire.

Le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau a qualifié les séismes de « dévastateurs » et affirmé que son pays mobilisait les ressources nécessaires pour répondre à la catastrophe. Les secousses ont notamment touché la région de Caracas, où plusieurs bâtiments se sont effondrés, piégeant des habitants sous les décombres.

Face à l’ampleur des destructions, les scientifiques ont averti qu’un lourd bilan humain était à craindre. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans plusieurs zones affectées, tandis que les autorités tentent d’évaluer l’étendue des dégâts à travers le pays.

Le département d’État américain a annoncé l’activation d’une équipe d’assistance en cas de catastrophe ainsi que la création d’une cellule de crise chargée de coordonner l’aide internationale. Selon Washington, des équipes de secours, du matériel médical et des fournitures humanitaires doivent être déployés dans les prochains jours.

Jeremy Lewin, responsable du département d’État, a indiqué que les États-Unis travaillaient avec le gouvernement intérimaire vénézuélien pour organiser l’acheminement rapide de cette aide. Les premières heures suivant la catastrophe sont considérées comme cruciales pour retrouver des survivants et répondre aux besoins urgents de la population.

Cette coopération intervient dans un contexte de réchauffement récent des relations entre Washington et Caracas. Les deux pays ont intensifié leurs contacts ces derniers mois, ouvrant la voie à une collaboration plus étroite sur plusieurs dossiers, notamment économiques et humanitaires. La catastrophe naturelle pourrait désormais constituer un nouveau test pour cette relation en pleine évolution.