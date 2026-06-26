Séisme au Venezuela : des milliers de disparus alors que les secours cherchent encore des survivants dans les décombres

Les opérations de secours se poursuivent sans relâche au Venezuela après les puissants séismes qui ont frappé le pays cette semaine, laissant derrière eux des scènes de destruction massive et des milliers de personnes portées disparues. À Caracas et dans les zones côtières proches, les équipes d’intervention tentent toujours de retrouver des survivants coincés sous les gravats.

Selon les autorités, au moins 235 corps ont été transportés dans des centres médicaux depuis les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 survenues mercredi à environ 160 kilomètres à l’ouest de la capitale. Toutefois, le bilan humain global reste incertain, et les chiffres pourraient encore augmenter dans les prochains jours au fur et à mesure des recherches.

La situation est particulièrement critique concernant les disparus. Un site de suivi relayé par des responsables de l’opposition recense près de 49 500 personnes introuvables, tandis que des estimations de l’Institut d’études géologiques des États-Unis évoquent un potentiel de plus de 10 000 morts. Ces données soulignent l’ampleur de la catastrophe dans un pays déjà fragilisé.

Dans plusieurs zones sinistrées, notamment à La Guaira et Morón, les secouristes travaillent jour et nuit, parfois à la seule lumière de torches, en raison des coupures d’électricité. Pompiers, militaires et habitants participent aux recherches, fouillant les décombres à mains nues lorsqu’aucun équipement lourd n’est disponible.

Les témoignages des familles illustrent l’ampleur du drame humain. Une mère désespérée a indiqué que son fils de 19 ans était toujours coincé sous les décombres de leur immeuble effondré. « Il est sous les dalles et il n’y a pas de machinerie pour le sortir », a-t-elle déclaré depuis La Guaira, ville côtière proche de Caracas.

Face à l’ampleur du désastre, des équipes de secours étrangères ont commencé à arriver dans le pays. Mais les infrastructures endommagées et les difficultés logistiques compliquent fortement les opérations dans un État déjà affaibli par des années de crise économique et politique.