Séisme en Colombie : plus de 180 morts, les secours cherchent des survivants

Un séisme de magnitude 7,4 secoue l'ouest de la Colombie, causant au moins 181 morts et des milliers de blessés. Les secours s'activent pour retrouver les disparus sous les décombres, alors que des milliers d'habitants passent la nuit à l'extérieur par crainte de nouveaux effondrements. Plusieurs pays offrent leur aide.

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé l’ouest de la Colombie lundi matin, faisant au moins 181 morts officiellement recensés, un bilan qui pourrait dépasser 240 selon les autorités locales. Les équipes de secours poursuivent leurs recherches mardi sous les décombres de dizaines de bâtiments effondrés.

La secousse a été enregistrée à 7h34 heure locale (12h34 GMT) lundi, et s’est propagée sur des centaines de kilomètres à travers l’ouest du pays. Les villes de Cali et de Pereira ont payé le tribut le plus lourd. Plus de 70 répliques ont été recensées depuis le choc principal, selon le service géologique colombien, dont deux de magnitude 3,6 survenues tôt mardi matin.

Le président Abelardo de la Espriella, qui s’est exprimé depuis Pereira mardi, a déclaré l’état d’urgence. Il a fait état de près de 2 600 blessés, de presque 200 personnes toujours portées disparues, de plus de 1 100 habitations détruites et de plus de 8 000 endommagées. Des milliers d’habitants de Cali et de Pereira ont passé la nuit dehors, par crainte de nouveaux effondrements ou parce que leurs logements étaient devenus inhabitables.

À Cali, métropole de 2,2 millions d’habitants, 95 personnes ont perdu la vie. Le maire Alejandro Eder a indiqué mardi que 239 personnes restaient coincées sous les décombres, que 949 avaient été blessées et que 45 bâtiments s’étaient effondrés, totalement ou partiellement. Parmi eux, un hôpital dont plusieurs étages, dont certains dédiés aux soins pédiatriques, se sont affaissés, piégeant des patients. Dans le quartier de Calima, au nord de la ville, quatre enfants ont péri dans l’effondrement d’une partie de l’école Gimnasio Calima ; une trentaine d’autres ont été orientés vers des centres de soins avec des blessures graves. Face aux risques de pillage, le maire a instauré un couvre-feu de 20h00 à 6h00.

À Pereira, les pompiers ont confirmé 79 morts. La ville a interdit la circulation automobile pour faciliter les opérations de secours, auxquelles participent des centaines de volontaires. Un habitant du quartier Parque Industrial a décrit une ville paralysée : « Il est impossible de circuler dans le centre. Sur la place Bolívar, au moins un immeuble s’est effondré. Des structures retiennent des bus et des camions, et les gens craignent qu’elles s’écroulent à leur tour. Nous sommes tous sous le choc. C’était vraiment terrible. »

À Manizales, le maire Jorge Eduardo Rojas a annoncé cinq morts et soixante bâtiments partiellement ou totalement détruits. Il a appelé la population à ne pas relayer des messages de sources inconnues sur les réseaux sociaux, susceptibles de « contenir des informations fausses ou non vérifiées » et d’alimenter la panique.

Sur le plan international, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a exprimé sa solidarité avec la Colombie et annoncé un soutien à la gestion de crise. L’administration Trump a annoncé un don de 15,5 millions de dollars (environ 11,5 millions de livres sterling). L’Espagne, dont le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares a signalé que 164 ressortissants espagnols étaient toujours portés disparus sans blessés ni morts confirmés parmi eux, a également proposé son aide, tout comme l’Équateur, le Brésil, El Salvador et le Venezuela.