Libye : une attaque de drone embrase un réservoir d’essence près de Tripoli

Un drone attaque une raffinerie à Zawiya, près de Tripoli, provoquant un incendie majeur dans un réservoir d’essence. Les pompiers luttent pour éteindre les derniers foyers, tandis que l’origine de l’attaque et les responsables demeurent inconnus. Cette installation pétrolière, cruciale, est souvent visée dans le contexte des rivalités libyennes.

Un drone a frappé une raffinerie à Zawiya, à environ 47 kilomètres à l’ouest de Tripoli, déclenchant un important incendie. Les pompiers de l’ouest de la Libye luttaient mardi pour maîtriser les derniers foyers.

L’incendie s’est déclaré après une frappe de drone sur un important réservoir d’essence situé dans la ville de Zawiya, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de la capitale libyenne. Les équipes de secours ont été mobilisées pour combattre les flammes, qui ont nécessité plusieurs heures d’intervention.

Zawiya abrite l’une des principales infrastructures pétrolières de l’ouest du pays. Ce type d’installation constitue une cible récurrente dans un pays morcelé entre factions rivales depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Les circonstances exactes de l’attaque et l’identité des responsables n’ont pas été précisées dans l’immédiat. L’ampleur des dégâts matériels reste à évaluer.