— Natation : le relais mixte français s’offre l’or européen sur le 4x100m 4 nages

Le relais mixte français remporte l'or européen au 4x100 m 4 nages lors des Championnats d’Europe à Saint-Denis. Mary-Ambre Moluh, Carl Aitkaci, Maxime Grousset et Marie Wattel signent un temps de 3'39”64, devançant les Pays-Bas et la Russie. Il s'agit du premier titre pour la France dans cette compétition.

La France tient son premier titre dans ces Championnats d’Europe de natation. Mary-Ambre Moluh, Carl Aitkaci, Maxime Grousset et Marie Wattel ont remporté ce mardi 11 août la finale du relais mixte 4×100 m 4 nages à Saint-Denis, au terme d’une course marquée par un relais particulièrement rapide de Maxime Grousset. Les Français se sont imposés en 3’39”64, devançant les Pays-Bas et la Russie. Cette victoire offre au clan tricolore sa première médaille d’or depuis le début de la compétition.

Grousset frappe encore après sa médaille sur 100 m papillon

Tout juste vice-champion d’Europe du 100 m papillon, Maxime Grousset a une nouvelle fois joué un rôle déterminant dans la performance française. Engagé sur la partie papillon du relais, le Français a signé un passage très rapide qui a permis aux Bleus de prendre une position idéale avant le dernier relais. Marie Wattel a ensuite terminé le travail pour conserver l’avantage français et aller chercher le titre européen.

Moluh, Aitkaci, Grousset et Wattel sacrés

Le quatuor tricolore était composé de Mary-Ambre Moluh, Carl Aitkaci, Maxime Grousset et Marie Wattel. Les quatre nageurs ont construit leur victoire sur les différentes spécialités du 4 nages avant de s’imposer devant les Néerlandais et les Russes. Avec un chrono de 3’39”64, la France monte ainsi sur la plus haute marche du podium du relais mixte et débloque son compteur de titres dans ces Championnats d’Europe.

Première médaille d’or pour les Bleus

Ce succès constitue le premier sacre de l’équipe de France dans ces Championnats d’Europe. Il intervient après plusieurs performances individuelles françaises et confirme la bonne dynamique de Maxime Grousset, déjà médaillé quelques heures auparavant sur 100 m papillon. Pour la France, cette victoire collective permet surtout de décrocher enfin l’or et d’ajouter un nouveau titre européen au palmarès de ses nageurs.