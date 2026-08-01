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Nirmal Purja meurt dans une avalanche au Pakistan : la légende de l’alpinisme disparaît à 43 ans

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— Nirmal Purja meurt dans une avalanche au Pakistan : la légende de l’alpinisme disparaît à 43 ans
Nirmal Purja meurt dans une avalanche au Pakistan : la légende de l’alpinisme disparaît à 43 ans

Le monde de l’alpinisme est en deuil. Nirmal Purja, figure mondiale de la haute montagne et alpiniste britanno-népalais, est mort à l’âge de 43 ans après avoir été emporté par une avalanche sur le Broad Peak, au Pakistan. Le drame s’est produit lors d’une expédition sur ce sommet culminant à 8 051 mètres, dans le massif du Karakoram. Les recherches, compliquées par les conditions météorologiques et le terrain particulièrement hostile, ont permis de confirmer son décès, ainsi que celui de plusieurs autres membres de l’expédition.  L’avalanche a frappé le groupe entre les camps d’altitude, ensevelissant dix alpinistes de différentes nationalités. Les opérations de secours ont été ralenties par les fortes chutes de neige, le mauvais temps et les risques permanents de nouvelles coulées. 

L’homme qui avait révolutionné l’alpinisme moderne

Né au Népal avant de rejoindre les forces armées britanniques, Nirmal Purja s’était imposé comme l’un des plus grands alpinistes de sa génération. Ancien membre des forces spéciales britanniques, il avait acquis une renommée mondiale en 2019 en gravissant les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres en seulement six mois et six jours, pulvérisant le précédent record mondial. Cette performance exceptionnelle avait été racontée dans le documentaire Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, qui avait contribué à faire connaître son parcours bien au-delà du cercle des passionnés de montagne. 

Une disparition qui bouleverse la communauté de la montagne

Au fil des années, Nirmal Purja était devenu l’une des personnalités les plus influentes de l’alpinisme mondial. Chef d’expédition, guide de haute montagne et entrepreneur, il participait régulièrement à des ascensions sur les plus hauts sommets de la planète.

Un accident parmi les plus meurtriers de la saison

L’avalanche du Broad Peak constitue l’un des accidents les plus graves de la saison d’alpinisme au Pakistan. Outre Nirmal Purja, plusieurs guides et alpinistes originaires notamment du Népal, du Pakistan, d’Oman, des États-Unis et de Chine ont perdu la vie. Les opérations de récupération des victimes se poursuivent dans une zone extrêmement difficile d’accès, où les conditions météorologiques restent particulièrement défavorables. 

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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