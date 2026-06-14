— 24 Heures du Mans : Toyota reprend le pouvoir, Ferrari chute et Bourdais voit encore la victoire s’échapper

Toyota a renoué ce dimanche avec la victoire aux 24 Heures du Mans. La GR010 Hybrid n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries s’est imposée au terme d’une course longtemps indécise, devant la BMW n°20 de Robin Frijns, René Rast et Sheldon van der Linde, puis l’autre Toyota, la n°8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryō Hirakawa. Les trois voitures se sont tenues en vingt secondes à l’arrivée. Le succès marque le retour de Toyota au premier plan après trois années de domination Ferrari. Le constructeur japonais n’avait plus gagné au Mans depuis 2022. Il manque toutefois de peu le doublé, que Toyota avait déjà réalisé en 2018, 2019, 2021 et 2022.

Toyota a construit sa victoire depuis le fond de grille

La victoire ne s’est pas dessinée immédiatement. Les Toyota n°7 et n°8 s’étaient élancées seulement des 14e et 15e positions. Dès le début de course, l’équipe japonaise a choisi une stratégie décalée, avec un premier arrêt après trente minutes seulement. Ce choix a ensuite permis aux deux voitures de remonter progressivement grâce à des relais longs, réguliers et mieux maîtrisés que ceux de leurs rivales. La n°7 a fini par prendre l’avantage dans la phase décisive. Sans domination brutale, mais avec une exécution propre, Toyota a repris le contrôle d’une course qui avait d’abord semblé promise à d’autres constructeurs.

Cadillac a cru gagner, Bourdais a encore perdu gros

Cadillac a longtemps été dans le match pour la victoire. La n°12 et la n°38 ont animé la lutte en tête durant la nuit, au moment où la course s’est resserrée entre Toyota, BMW et Cadillac. Pour Sébastien Bourdais, engagé sur la Cadillac n°38, l’espoir a encore tourné court. Le Manceau et ses équipiers étaient dans la bataille pour la victoire lorsqu’une panne de direction assistée a ruiné leur course. La voiture a passé de longues minutes au garage, puis a tenté plusieurs relances avant de s’arrêter définitivement trois heures plus tard. Une nouvelle désillusion lourde pour Bourdais, qui voit encore une occasion réelle de gagner au Mans disparaître sur problème mécanique.

BMW limite la casse, Ferrari perd sa couronne

BMW avait placé la n°15 en pole position, mais cette voiture a rapidement manqué de rythme avant de disparaître de la lutte. La n°20 a sauvé le week-end de la marque allemande en terminant deuxième, assez proche pour empêcher Toyota de signer un doublé. Ferrari, de son côté, n’a jamais pesé comme lors des éditions précédentes. La marque italienne restait sur trois victoires consécutives, mais aucune de ses voitures n’a pu se mêler jusqu’au bout à la lutte pour la gagne. La page Ferrari s’est refermée, au moins pour cette édition. Toyota a repris le Mans par la méthode : stratégie, constance et solidité mécanique.