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L’ex-cycliste Erwann Menthéour placé en garde à vue pour agressions sexuelles sur sa fille

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L’ex-cycliste Erwann Menthéour placé en garde à vue pour agressions sexuelles sur sa fille
L’ex-cycliste Erwann Menthéour placé en garde à vue pour agressions sexuelles sur sa fille

L’ancien coureur cycliste professionnel Erwann Menthéour a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte après une plainte visant des faits présumés d’agressions sexuelles. Les investigations portent sur des faits qui auraient été commis sur sa fille alors qu’elle était mineure.

Une enquête ouverte après une plainte

L’enquête a été confiée aux services spécialisés afin de vérifier les accusations portées contre l’ancien cycliste. Les investigations doivent permettre de recueillir les différents témoignages, d’examiner les éléments matériels disponibles et de déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de donner lieu à des poursuites.

Une figure connue du cyclisme français

Professionnel dans les années 1990, Erwann Menthéour s’était fait connaître dans le peloton avant de mettre un terme à sa carrière. Il s’était ensuite reconverti dans le coaching sportif, la nutrition et l’écriture, développant une importante activité médiatique. Son nom était également associé à ses prises de parole sur le dopage dans le cyclisme, après avoir lui-même reconnu y avoir eu recours durant sa carrière.

À l’issue de la garde à vue, le parquet décidera des suites à donner à cette affaire. Plusieurs options sont possibles, allant d’un classement sans suite à l’ouverture de poursuites judiciaires si les éléments recueillis sont jugés suffisants.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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