Mort à 50 ans du DJ Kavinsky, star des JO de Paris avec Angèle ​

Le DJ Kavinsky, auteur de succès emblématiques comme "Nightcall", est décédé à 50 ans dans son domicile à Paris. Son corps a été découvert après plusieurs jours sans nouvelles, et une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes de sa mort, évoquant un AVC comme hypothèse. Son décès suscite une profonde tristesse dans le milieu de la musique.

Le DJ et producteur français Kavinsky, de son vrai nom Vincent Belorgey, est décédé à l’âge de 50 ans. Son corps a été retrouvé mardi soir à son domicile situé dans le 18e arrondissement de Paris, selon des informations concordantes. L’alerte a été donnée après qu’un voisin, inquiet de ne plus voir l’artiste depuis plusieurs jours, a contacté les secours. Les premiers intervenants ont découvert le musicien sans vie aux alentours de 22h30.

La piste d’un AVC est envisagée

D’après une source policière, Kavinsky se serait plaint de violents maux de tête au cours des derniers jours. À ce stade, la piste d’un accident vasculaire cérébral est envisagée, sans qu’aucune conclusion définitive n’ait été établie. Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort afin de déterminer précisément les circonstances du décès. Les premiers éléments recueillis sur place n’ont révélé aucun indice laissant penser à une intervention d’un tiers.

Une figure incontournable de la French Touch

Né le 31 juillet 1976, Vincent Belorgey s’était imposé comme l’une des figures emblématiques de la scène électro française. Son univers, inspiré des bandes originales de films des années 1980, des voitures de sport et du cinéma fantastique, lui avait permis de développer une identité artistique immédiatement reconnaissable. Son premier album, OutRun, sorti en 2013, avait installé sa réputation à l’international grâce à un style mêlant synthwave, electro et influences rétro-futuristes.

« Nightcall », le morceau qui a marqué une génération

Kavinsky restera avant tout associé à Nightcall, son titre devenu culte après son utilisation dans le film Drive de Nicolas Winding Refn en 2011. La chanson, interprétée avec Lovefoxxx, avait connu un immense succès mondial et est devenue l’un des morceaux les plus emblématiques de la musique électronique des années 2010. Plus récemment, l’artiste avait retrouvé une visibilité internationale lors de la cérémonie des JO de Paris 2024, où il avait interprété Nightcall aux côtés d’Angèle et du groupe Phoenix devant des millions de téléspectateurs.

Une enquête toujours en cours

À ce stade, les circonstances exactes du décès restent à établir. L’enquête ouverte par le parquet de Paris devra déterminer l’origine précise de la mort de l’artiste. Aucun élément suspect n’a été découvert lors des premières constatations effectuées au domicile du DJ. La disparition de Kavinsky provoque déjà une vive émotion dans le monde de la musique électronique, où il était considéré comme l’un des artistes français les plus influents de sa génération.