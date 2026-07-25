Marie-Paule Belle est morte à 80 ans, quelques semaines après ses adieux à la scène

Marie-Paule Belle s'éteint le 25 juillet 2026 à 80 ans, après avoir lutté contre une maladie. Deux mois auparavant, elle avait donné un dernier récital à Paris, célébrant sa carrière de plus de 55 ans tout en abordant des thématiques sociétales dans ses chansons. Sa disparition marque la fin d'une grande voix de la chanson française.

La chanteuse, compositrice et pianiste Marie-Paule Belle est morte ce samedi 25 juillet 2026 à l’âge de 80 ans. L’interprète de La Parisienne s’est éteinte à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, des suites d’une longue maladie. Elle souffrait d’un cancer qu’elle avait choisi d’évoquer publiquement au cours des dernières années.

Un dernier récital intitulé Au revoir et merci

Moins de deux mois avant sa disparition, Marie-Paule Belle avait fait ses adieux à la scène au Théâtre de Passy, à Paris. Du 19 au 31 mai 2026, elle avait présenté un ultime récital de 1h30 baptisé Au revoir et merci, construit autour des chansons les plus marquantes de plus d’un demi-siècle de carrière. La musicienne avait expliqué au printemps que son état physique l’obligeait à arrêter les concerts. Cette décision était particulièrement douloureuse pour une artiste restée très attachée à la scène et au lien direct avec son public. Elle avait néanmoins souhaité transformer ces dernières représentations en une véritable fête, mêlant humour, émotion et souvenirs.

Le cancer dont elle avait décidé de parler ouvertement

Marie-Paule Belle avait révélé en 2024 avoir subi une grave récidive d’un cancer du sein. Toujours sous traitement, elle racontait être revenue de très loin et expliquait que son désir de retrouver la scène l’avait aidée à tenir pendant la maladie. Elle voulait également utiliser sa notoriété pour encourager les femmes confrontées au cancer. Cette volonté de ne pas cacher son état de santé l’avait également conduite à écrire KO !, un poème consacré au combat contre la maladie, partagé avec les personnes malades et leurs proches.

La Parisienne, le succès qui a traversé les générations

Née le 25 janvier 1946 à Pont-Sainte-Maxence, dans l’Oise, Marie-Paule Belle avait grandi à Nice. Elle avait appris le piano auprès de sa mère avant de suivre des études de psychologie. Sa carrière avait débuté en 1969 après sa victoire à un concours organisé par Radio Monte-Carlo, auquel elle s’était inscrite à la suite d’un pari avec des amis. Elle avait réalisé sa première apparition télévisée en 1973 dans une émission de Philippe Bouvard, où elle avait interprété Wolfgang et moi et Nosferatu. Sa voix immédiatement reconnaissable, son jeu de piano et son goût pour les textes drôles et mordants lui avaient rapidement permis de trouver sa place dans la chanson française.

Son immense succès était arrivé en 1976 avec La Parisienne. Marie-Paule Belle en avait composé la musique, tandis que les paroles avaient été écrites par Françoise Mallet-Joris et Michel Grisolia. La chanson racontait avec humour les difficultés d’une jeune provinciale cherchant à adopter les codes de la capitale. Certifié disque d’or, le titre lui avait ouvert les portes de l’Olympia et était devenu indissociable de son nom.

Une chanteuse libre, drôle et profondément personnelle

Derrière l’apparente légèreté de ses chansons, Marie-Paule Belle abordait régulièrement des sujets de société. Son répertoire parlait de la liberté des femmes, de l’homosexualité ou encore de la fin de vie. Dans Celles qui aiment elles, elle évoquait notamment l’amour entre femmes à une époque où le sujet restait rarement traité aussi directement dans la chanson populaire. Elle avait partagé pendant une dizaine d’années la vie de la romancière et parolière Françoise Mallet-Joris, morte en 2016. Leur relation, vécue sans provocation mais sans dissimulation, avait nourri plusieurs chansons. En 2020, Marie-Paule Belle lui avait consacré le livre Comme si tu étais toujours là, composé à partir de leurs souvenirs et de lettres conservées pendant plusieurs décennies.

De Barbara à son dernier album

Proche de Serge Lama et profondément admirative de Barbara, Marie-Paule Belle avait consacré en 2001 un album entier à la Dame brune. Elle avait ensuite continué à défendre ce répertoire sur scène, en France comme à l’étranger, tout en poursuivant l’écriture de ses propres chansons. En novembre 2023, elle avait publié Un soir entre mille, son premier album inédit depuis 12 ans. Le disque réunissait 15 chansons enregistrées en piano-voix, entre textes autobiographiques, humour et confidences sentimentales. Elle avait ensuite multiplié les récitals au Théâtre de Passy et donné un concert aux Folies Bergère en novembre 2024.

Également présente au théâtre et au cinéma, Marie-Paule Belle avait été élevée en 2022 au grade de commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. Sa mort met fin à une carrière de plus de 55 ans, portée par une voix gouailleuse, un piano et des chansons capables de faire rire tout en abordant les blessures les plus intimes.