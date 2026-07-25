SpaceX réussit un nouveau vol d’essai de Starship et confirme ses ambitions lunaires et martiennes

SpaceX réussit son treizième vol d'essai de la fusée Starship, marquant un jalon crucial pour ses ambitions lunaires et martiennes. Après un lançement depuis le Texas, le vaisseau a amerri avec succès dans l'océan Indien. Ce succès est prometteur pour le programme Artemis de la NASA et les futures missions vers Mars.

SpaceX a franchi une nouvelle étape dans le développement de sa mégafusée Starship en réussissant vendredi son treizième vol d’essai. Ce lancement, le premier depuis l’entrée en Bourse de l’entreprise en juin, constitue un succès important pour la société d’Elon Musk, qui poursuit son objectif de faire de Starship le principal véhicule des futures missions vers la Lune et Mars.

Haute de 124 mètres, Starship est aujourd’hui la fusée la plus grande et la plus puissante jamais conçue. Il s’agissait du deuxième essai de la version V3. Après le décollage depuis le Texas, les deux étages se sont séparés conformément au plan de vol, permettant aux équipes de réaliser plusieurs essais techniques sur le propulseur et le vaisseau avant leur amerrissage prévu.

Des essais concluants malgré quelques ajustements

Le premier étage est retombé dans le golfe du Mexique avec un impact plus important qu’espéré, conséquence d’un test volontaire visant à évaluer le comportement du système avec plusieurs moteurs volontairement coupés. Le vaisseau Starship, de son côté, a réussi un amerrissage particulièrement maîtrisé dans l’océan Indien, salué par les équipes de SpaceX comme le plus doux réalisé à ce jour.

Cette mission intervenait après une première tentative de lancement annulée quelques jours plus tôt en raison d’une anomalie détectée lors de l’allumage des moteurs. Le système de sécurité avait automatiquement interrompu le décollage avant tout risque pour le véhicule.

Un programme stratégique pour la NASA

Ce nouveau succès renforce la crédibilité du programme Starship, qui doit jouer un rôle central dans les missions lunaires Artemis de la NASA. À plus long terme, SpaceX ambitionne également d’utiliser cette fusée pour des vols intercontinentaux rapides ainsi que pour les premières missions habitées vers Mars.

Le directeur de la NASA, Jared Isaacman, a salué cette réussite en estimant que Starship pourrait transformer durablement les capacités d’exploration spatiale des États-Unis. Selon lui, une fois pleinement opérationnelle, la mégafusée permettra d’assurer le retour durable des astronautes sur la Lune tout en ouvrant la voie aux futures expéditions martiennes. Malgré plusieurs retards enregistrés au cours du développement du programme, SpaceX poursuit ainsi ses essais à un rythme soutenu afin de valider progressivement les performances de ce lanceur de nouvelle génération.