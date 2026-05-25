Le télescope James Webb observe pour la première fois des nuages sur une planète située à 690 années-lumière

Le télescope spatial James Webb Space Telescope a permis à des astronomes d’observer un phénomène inédit sur une planète située hors du système solaire : la formation et la disparition de nuages sur sa face nocturne. La planète concernée, WASP-94 A b, se trouve à environ 690 années-lumière de la Terre et appartient à la catégorie des « Jupiter chaudes », des géantes gazeuses extrêmement proches de leur étoile.

Les chercheurs ont constaté que des nuages se formaient sur la face plongée dans l’obscurité permanente de la planète, où les températures sont légèrement moins extrêmes. En revanche, lorsque les vents atmosphériques transportent ces formations nuageuses vers la face exposée à son étoile, celles-ci disparaissent rapidement sous l’effet de la chaleur intense.

Une avancée majeure dans l’étude des exoplanètes

Cette observation constitue une étape importante dans la compréhension des climats extraterrestres. Grâce aux capacités infrarouges du James Webb Space Telescope, les scientifiques peuvent désormais analyser avec davantage de précision la composition et la dynamique atmosphérique de mondes très éloignés de la Terre.

Selon les chercheurs cités par la revue Nature, les vents violents qui balaient WASP-94 A b déplacent continuellement les masses nuageuses entre les deux hémisphères de la planète. Ces travaux ouvrent la voie à de futures observations sur des exoplanètes potentiellement plus proches des conditions terrestres et susceptibles, un jour, d’abriter des environnements favorables à la vie.