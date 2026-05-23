Des physiciens belges parviennent à modeler la surface de l’eau

Des chercheurs de l’Université de Liège ont mis au point une technique permettant de sculpter la surface de l’eau en exploitant les déformations naturelles appelées « ménisques ». Ces formes apparaissent notamment au contact entre l’eau, l’air et les parois d’un récipient.

Pour parvenir à créer de véritables reliefs à la surface du liquide, les scientifiques ont utilisé des structures fabriquées en impression 3D composées de minuscules piliers pointus. Chaque élément modifie localement la tension de surface de l’eau, permettant ainsi de créer des paysages miniatures et des formes complexes.

Une découverte prometteuse pour l’industrie et l’environnement

Au-delà de l’aspect spectaculaire de l’expérience, cette avancée pourrait ouvrir de nouvelles perspectives technologiques. Les chercheurs expliquent qu’une surface d’eau déformée permet de guider et déplacer de très petits objets flottants sans contact direct ni dépense d’énergie importante.

Cette technique pourrait notamment être utilisée pour manipuler des microparticules ou des microplastiques dans des opérations de dépollution de l’eau. Elle pourrait aussi trouver des applications dans l’industrie de précision, afin d’assembler de minuscules composants difficiles à déplacer avec des outils traditionnels.

Les scientifiques espèrent désormais approfondir leurs recherches afin d’explorer d’autres usages possibles de cette maîtrise inédite des propriétés physiques de la surface de l’eau.