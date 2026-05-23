Vers la fin de la guerre ? Washington et Téhéran évoquent des avancées majeures dans les négociations

Les États-Unis, l’Iran et le Pakistan ont affirmé samedi que des progrès significatifs avaient été réalisés dans les négociations destinées à mettre fin à près de trois mois de guerre. Les discussions diplomatiques se poursuivent alors que les médiateurs tentent d’aboutir à un accord dans les prochains jours.

À Téhéran, le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, a rencontré plusieurs hauts responsables iraniens dans le cadre des efforts de médiation conduits par Islamabad. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, les discussions portent désormais sur la finalisation d’un mémorandum d’entente destiné à poser les bases d’un règlement.

Le principal négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi, ont participé aux échanges avec la délégation pakistanaise. Asim Munir s’est également entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian avant de quitter la capitale iranienne, d’après les médias d’État.

L’armée pakistanaise a évoqué des progrès « encourageants » réalisés au cours des dernières 24 heures vers un accord final. Le Pakistan joue depuis plusieurs semaines un rôle central de médiateur entre Washington et Téhéran afin de tenter de désamorcer le conflit.

De son côté, le secrétaire d’État américain Marco Rubio, actuellement en visite en Inde, a confirmé que les discussions avançaient. Il a déclaré que les États-Unis pourraient avoir « quelque chose à annoncer » très prochainement concernant le dossier iranien.

« Des progrès ont été réalisés, même au moment où je vous parle », a affirmé Rubio devant des journalistes à New Delhi. « Il est possible que, plus tard aujourd’hui, demain ou dans quelques jours, nous ayons quelque chose à annoncer », a-t-il ajouté, laissant entrevoir la possibilité d’une percée diplomatique rapide.