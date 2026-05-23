Pourquoi bien dormir devient un enjeu de santé publique

Une vaste étude internationale publiée dans la revue Nature confirme l’importance cruciale du sommeil pour la santé physique et mentale. Après avoir analysé les données de centaines de milliers de personnes à travers le monde, les chercheurs estiment que dormir entre sept et huit heures par nuit reste la durée idéale pour un adulte.

Les scientifiques observent qu’un manque chronique de sommeil augmente significativement les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité ou encore de troubles psychologiques. À l’inverse, dormir excessivement sur de longues périodes peut également être associé à certaines pathologies et à une hausse de la mortalité.

La qualité des nuits devient aussi essentielle que leur durée

Les auteurs de l’étude soulignent également qu’un sommeil fragmenté ou perturbé par des réveils fréquents perd une grande partie de ses effets réparateurs. Les troubles comme l’apnée du sommeil, souvent non diagnostiqués, peuvent fortement altérer la récupération de l’organisme et favoriser une fatigue chronique.

Les spécialistes rappellent aussi que plusieurs habitudes du quotidien influencent directement la qualité du repos, notamment la consommation d’alcool, de caféine ou d’aliments très sucrés en soirée. L’exposition prolongée aux écrans avant le coucher perturbe également la production de mélatonine, l’hormone qui régule l’endormissement.

Le sommeil, nouvel allié du vieillissement en bonne santé

L’étude met enfin en avant le rôle du sommeil dans le vieillissement biologique. Des nuits trop courtes favoriseraient les inflammations chroniques, fragiliseraient le système immunitaire et réduiraient les capacités de réparation cellulaire de l’organisme. Pour les chercheurs, préserver son sommeil apparaît désormais comme l’un des piliers majeurs de la santé à long terme.