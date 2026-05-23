Soixante-et-onze femmes demandent la réouverture de l’enquête sur les implants vaginaux

Une nouvelle étape judiciaire s’ouvre dans le dossier sensible des implants vaginaux. Soixante-et-onze femmes affirmant souffrir de lourdes complications médicales ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, une procédure qui pourrait conduire à la désignation d’un juge d’instruction après le classement sans suite d’une première enquête par le pôle santé publique du parquet de Paris.

Les plaignantes dénoncent de graves conséquences physiques et psychologiques liées à ces dispositifs médicaux utilisés entre 1994 et 2022. La plainte vise notamment des faits de tromperie aggravée, blessures involontaires, mise en danger d’autrui et abstention volontaire d’empêcher des atteintes à l’intégrité corporelle.

Les plaignantes accusent les fabricants d’avoir minimisé les risques

Les avocates des plaignantes estiment que les fabricants auraient dissimulé les risques associés à ces implants, notamment les complications pouvant survenir après l’opération et les difficultés liées au retrait des dispositifs en cas de douleurs ou d’effets secondaires graves.

Plusieurs femmes évoquent des douleurs chroniques, des troubles urinaires, des difficultés à marcher ou à s’asseoir ainsi que de lourdes conséquences financières après des opérations correctrices parfois réalisées à l’étranger.

Des autorités sanitaires également visées

Les plaignantes mettent également en cause le rôle des organismes publics et des autorités sanitaires, accusés de ne pas avoir suffisamment contrôlé les pratiques médicales et les dispositifs concernés malgré les alertes apparues dans plusieurs pays ces dernières années.

En décembre 2024, le parquet avait estimé qu’aucun manquement réglementaire n’avait été démontré contre les fabricants ou les organismes de certification. Les victimes espèrent désormais qu’un juge d’instruction indépendant relancera les investigations sur ce dossier considéré par leurs avocates comme un véritable scandale sanitaire international.