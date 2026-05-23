Une enquête ouverte après des soupçons de violences sexuelles dans une crèche de Rouen

Le parquet de Rouen a ouvert une enquête après des soupçons de violences sexuelles dans une crèche municipale. Selon le procureur Sébastien Gallois, les investigations visent actuellement « un homme et une femme » à la suite d’un signalement transmis par la mairie pour des faits présumés d’agression sexuelle sur mineurs.

D’après plusieurs informations relayées localement, au moins une plainte a été déposée dans cette affaire. Les deux agents concernés ont été suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire.

Une autre plainte déposée dans une école maternelle

La mairie de Rouen a également indiqué avoir déposé une troisième plainte distincte concernant cette fois un animateur périscolaire intervenant dans une école maternelle de la ville. L’agent concerné a lui aussi été écarté des enfants et suspendu à titre conservatoire.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte de forte vigilance autour des violences sexuelles impliquant des personnels encadrant des mineurs. Depuis plusieurs mois, plusieurs dossiers similaires ont éclaté en Paris dans le cadre d’activités périscolaires organisées dans des écoles.

Selon les chiffres récemment communiqués par la mairie de Paris, plusieurs dizaines d’animateurs ont été suspendus depuis le début de l’année 2026, dont une partie pour des soupçons de violences sexuelles sur mineurs.