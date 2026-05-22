Que Choisir Ensemble dénonce l’opacité des tarifs des bornes de recharge

Alors que le parc de véhicules électriques continue de progresser en France, les conditions tarifaires des bornes de recharge suscitent de plus en plus d’interrogations chez les automobilistes. Dans une étude publiée ce jeudi, l’association Que Choisir Ensemble dénonce un manque de transparence des prix pratiqués sur les réseaux de recharge publics, avec des écarts pouvant atteindre près de 500 % pour une même recharge selon l’application ou le badge utilisé.

Une étude menée entre le 1er et le 21 avril sur 121 points de recharge et huit opérateurs de mobilité montre des différences tarifaires importantes. À Langres, sur une borne située le long de la N19, le prix variait par exemple de 0,30 euro à 1,78 euro par kWh selon le mode de paiement choisi.

Un réseau en forte croissance mais encore jugé insuffisant

L’association critique également l’absence fréquente d’affichage clair des prix, le manque de paiement direct par carte bancaire et un référencement incomplet des bornes disponibles. Selon elle, les consommateurs ne peuvent ni anticiper leur facture ni comparer facilement les offres proposées.

Que Choisir Ensemble pointe aussi les difficultés rencontrées dans l’habitat collectif. Près de la moitié des Français vivent en appartement, mais seulement 6% des immeubles disposant d’un parking seraient actuellement équipés de bornes de recharge.

Malgré ces critiques, le réseau français continue de progresser rapidement. Fin 2025, la France comptait près de 2,9 millions de points de recharge, dont environ 185.500 accessibles au public. Selon l’association, l’objectif fixé de 400.000 bornes publiques d’ici 2030 reste atteignable au rythme actuel de déploiement.