Un jeune homme abattu dans l’agglomération de Clermont-Ferrand

Un jeune homme a été tué par balle jeudi dans la banlieue de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Les faits se sont produits dans un quartier de l’agglomération clermontoise encore marqué par plusieurs épisodes récents de violences liées au trafic de stupéfiants. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet afin de déterminer les circonstances exactes de cette fusillade.

Selon les premiers éléments relayés par plusieurs médias locaux, la victime a été atteinte par plusieurs tirs d’arme à feu. Les secours, rapidement intervenus sur place, n’ont pas pu sauver le jeune homme. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les auteurs des coups de feu et à déterminer si le règlement de comptes est lié à des activités de narcotrafic.

Une nouvelle affaire sur fond de violences urbaines

Les investigations ont été confiées aux services spécialisés de la police judiciaire. Aucune interpellation n’avait encore été annoncée dans les heures suivant le drame. Les enquêteurs exploitent notamment des images de vidéosurveillance et procèdent à des auditions dans le quartier concerné.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de hausse des violences armées observées dans plusieurs villes françaises sur fond de trafics de stupéfiants. Clermont-Ferrand a déjà été confrontée ces dernières années à plusieurs règlements de comptes et fusillades dans certains quartiers sensibles de l’agglomération.