Carburants : Sébastien Lecornu annonce une prime employeur jusqu’a 600 euros pour amortir la hausse a la pompe

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a posé, hier, un nouveau pansement sur la facture des carburants. Face à des prix qui jouent aux montagnes russes, l’exécutif a annoncé la création d’une prime que les employeurs pourront verser aux salariés, dans la limite de 600 euros, afin de compenser une partie des dépenses de transport des actifs contraints d’utiliser leur voiture.

Dans le décor, une conférence de presse consacrée à « l’adaptation des soutiens à l’activité économique », sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de forte volatilité à la pompe. Le chef du gouvernement a surtout voulu préparer les esprits à une période longue. « Cette guerre, d’une manière ou d’une autre, va durer », a-t-il déclaré, évoquant un retour à la normale entre « l’été et l’automne » dans le meilleur des cas, tout en disant envisager aussi un « scénario noir ».

L’exécutif veut sortir du pilotage à vue

Changement de méthode revendiqué : fini la stratégie des annonces « mois par mois ». Sébastien Lecornu dit vouloir « commencer à donner une perspective » sur les aides, autrement dit sortir du pilotage à vue qui agace autant qu’il rassure. L’idée est désormais de baliser un horizon, même flou, plutôt que de courir après chaque nouvelle flambée des prix.

Le choix fait déjà grincer quelques dents, mais il reste cohérent avec la ligne défendue par l’exécutif : pas de baisse générale des taxes sur les carburants. « Nous refusons toute baisse générale indiscriminée de la fiscalité », a insisté Sébastien Lecornu. À la place, le gouvernement privilégie un mécanisme facultatif porté par les entreprises, destiné aux salariés qui prennent leur voiture pour aller travailler et subissent de plein fouet la hausse des prix.

Une prime dont l’efficacité dépendra des employeurs

Le nerf du sujet, celui que tout le monde attend : les conditions concrètes d’application. Le gouvernement n’a pas détaillé immédiatement les modalités précises d’attribution ni les éventuelles exonérations. Et c’est là que le dispositif pourrait rapidement montrer ses limites. Comme souvent avec ce type de prime, tout dépendra de la volonté des employeurs, avec des réalités forcément très différentes entre grandes entreprises et petites structures, entre secteurs en difficulté et activités encore dynamiques.

Une annonce qui s’inscrit dans la continuité des dispositifs déjà existants autour des trajets domicile-travail, sur un terrain devenu hautement sensible : celui du pouvoir d’achat. Le signal politique est clair : aider, oui, mais sans toucher au grand totem fiscal des carburants. Reste désormais à savoir si cette prime suffira à amortir une crise énergétique que Matignon juge durable, et surtout si elle atteindra réellement les salariés qui comptent chaque plein comme on compte les jours avant la paie.