Un numéro spécial d’Appel à témoins sera diffusé le 2 juin sur M6. L’émission affirme avoir recueilli de nouveaux témoignages et un élément susceptible de relancer l’hypothèse d’une survie de Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis avril 2011.

Une annonce qui relance l’une des affaires les plus troublantes de France

Quinze ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, l’affaire revient au premier plan. M6 diffusera le mardi 2 juin, à 21h10, un numéro inédit d’Appel à témoins, présenté par Julien Courbet, consacré notamment à ce dossier criminel hors norme. La chaîne annonce de nouveaux éléments, de nouveaux témoins et un élément inédit qui pourrait, selon la présentation de l’émission, raviver l’hypothèse que le fugitif soit encore vivant. Mais prudence : à ce stade, il ne s’agit pas d’une annonce officielle d’arrestation, ni d’une confirmation judiciaire que Xavier Dupont de Ligonnès aurait été localisé. La formule employée par M6 reste interrogative : l’émission évoque “peut-être une preuve de vie récente”, ce qui laisse entendre un élément présenté comme troublant, mais pas encore établi publiquement comme une certitude.

Le 2 juin, une soirée spéciale sous haute tension

Le programme promet de revenir sur la disparition du père de famille, vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Selon M6, Gilles Galloux, ancien policier spécialisé dans le cyber et aujourd’hui retraité, a repris le dossier. Il avance l’hypothèse que Xavier Dupont de Ligonnès ne se serait pas suicidé après avoir quitté l’hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens, mais qu’il aurait poursuivi sa fuite dans le sud de la France, avant une possible piste vers les États-Unis. L’émission affirme aussi avoir retrouvé des témoins “clefs” et “crédibles”, ainsi qu’un nouvel élément présenté comme suffisamment important pour “soulever de nombreuses questions”. Ce sont ces éléments qui seront détaillés à l’antenne.

Une affaire figée depuis quinze ans

L’affaire Dupont de Ligonnès débute en avril 2011 à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir tué son épouse, Agnès, et leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Les corps sont découverts le 21 avril 2011 sous la terrasse de la maison familiale, enveloppés dans des draps et recouverts de chaux. Avant cette découverte, plusieurs courriers avaient été envoyés à l’entourage familial, aux établissements scolaires et à l’employeur d’Agnès Dupont de Ligonnès. Ils évoquaient une prétendue exfiltration de la famille vers les États-Unis dans le cadre d’un programme de protection des témoins. Cette version a rapidement été considérée comme une mise en scène par les enquêteurs.

La dernière trace connue : Roquebrune-sur-Argens

Après les meurtres, Xavier Dupont de Ligonnès quitte Nantes et traverse une partie du sud de la France. Le 14 avril 2011, il est filmé à un distributeur automatique à Roquebrune-sur-Argens. Le soir même, il dort dans un hôtel Formule 1 de la commune. Le lendemain, il quitte l’établissement vers 16 heures, abandonne sa voiture sur place et s’éloigne à pied avec un sac sur le dos. Cette image reste, à ce jour, la dernière trace officiellement connue de lui. Depuis, les enquêteurs ont exploré de nombreuses pistes, en France comme à l’étranger. Aucune n’a permis de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, vivant ou mort. L’affaire est devenue l’un des cold cases les plus médiatisés du pays, alimenté par des hypothèses contradictoires : suicide, fuite organisée, nouvelle identité, aide extérieure ou décès jamais découvert.