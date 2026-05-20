Laurence Boccolini et Olivier Minne relancent une ancien jeu de Cyril Hanouna et Jean-Pierre Foucault cet été sur RTL

Laurence Boccolini et Olivier Minne vont arriver cet été sur RTL pour relancer La Bonne Touche, un jeu radiophonique déjà connu des auditeurs de la station. L’information a été révélée par Le Parisien. L’émission sera diffusée en direct du lundi au vendredi, entre 10h et midi. Les deux animateurs se partageront la présentation du programme en alternance.

Laurence Boccolini en juillet, Olivier Minne en août

La répartition est déjà prévue : Laurence Boccolini prendra les commandes du jeu en juillet, tandis qu’Olivier Minne lui succédera en août. Ce retour marque une nouvelle étape pour ce format populaire, qui avait déjà retrouvé l’antenne l’été dernier.

Un jeu lancé en 2006 sur RTL

La Bonne Touche avait été lancée en 2006 sur RTL. À l’époque, l’émission était présentée par Cyril Hanouna et Jean-Pierre Foucault. Le programme était resté à l’antenne jusqu’en 2014, avant de connaître plusieurs retours ponctuels.

Des duels entre auditeurs pour gagner des cadeaux

Le principe reste simple : les auditeurs de RTL sont invités à participer à l’antenne et à s’affronter dans des duels. L’objectif est de répondre correctement, de se mesurer à d’autres participants et de tenter de remporter des cadeaux. Avec Laurence Boccolini et Olivier Minne, RTL mise sur deux visages très identifiés du grand public pour faire vivre ce rendez-vous estival en direct.