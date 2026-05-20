Airbus confronté à de nouveaux retards sur l’A350 : des problèmes industriels inquiètent les compagnies aériennes

Airbus a averti certains de ses clients de nouveaux retards dans les livraisons de l’A350, alimentant les inquiétudes autour de la chaîne d’approvisionnement du programme long-courrier phare du groupe européen.

Selon plusieurs sources industrielles citées par Reuters, ces retards seraient principalement liés aux difficultés persistantes rencontrées dans l’ancienne usine de Spirit AeroSystems à Kinston, en Caroline du Nord. Le site, récemment repris par Airbus, produit des éléments essentiels du fuselage en matériaux composites pour l’A350.

Les perturbations concernent notamment l’approvisionnement de panneaux composites du fuselage supérieur ainsi que des longerons en fibre de carbone destinés aux ailes de l’appareil. Des difficultés toucheraient également les portes cargo fabriquées en Espagne pour le futur A350 Freighter, la version cargo de l’avion.

Airbus n’a pas souhaité commenter les calendriers de livraison évoqués par les sources industrielles. Le constructeur a toutefois assuré que le premier vol de l’A350 Freighter prévu cette année ainsi que sa première livraison en 2027 restaient maintenus à ce stade.

Le groupe européen avait repris l’usine de Kinston l’année dernière dans le cadre du démantèlement des activités de Spirit AeroSystems. D’autres installations de l’équipementier ont, elles, été récupérées par Boeing. Mais selon plusieurs acteurs du secteur, la transition industrielle aurait été compliquée par des problèmes de personnel et des départs d’employés vers les activités restées sous contrôle de Boeing.

« La transition ne s’est pas déroulée sans heurts », a confié à Reuters une source haut placée du secteur aéronautique. Ces difficultés surviennent alors que l’industrie mondiale de l’aviation continue de subir des tensions sur les chaînes d’approvisionnement depuis la pandémie.

L’A350 représente un programme stratégique majeur pour Airbus sur le marché des avions long-courriers. Tout nouveau retard pourrait affecter les compagnies aériennes clientes, déjà confrontées à des délais de livraison prolongés dans l’ensemble du secteur aéronautique mondial.