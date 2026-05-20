La Russie dévoile un exercice nucléaire majeur et affiche ses missiles prêts au combat

La Russie a annoncé mercredi avoir mené un vaste exercice nucléaire impliquant le déploiement d’ogives nucléaires sur des systèmes de missiles balistiques mobiles Iskander-M, dans une démonstration de force qui intervient en pleine montée des tensions avec l’Occident.

Le ministère russe de la Défense a diffusé des images montrant des militaires transportant des ogives nucléaires, les installant sur des lanceurs mobiles puis déplaçant les systèmes vers des positions de tir. Moscou affirme que les troupes se sont entraînées à atteindre « le plus haut niveau de préparation au combat pour l’utilisation d’armes nucléaires ».

Selon les autorités russes, ces manœuvres se déroulent sur trois jours en Russie et en Biélorussie. Les lieux exacts des exercices n’ont toutefois pas été précisés. Les vidéos publiées par le ministère montrent notamment des équipes techniques préparant les tubes de lancement des missiles Iskander-M, capables de transporter des charges conventionnelles ou nucléaires.

Cet exercice intervient dans un contexte de tensions extrêmement fortes entre Moscou et les pays occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Kremlin présente régulièrement le conflit comme une confrontation existentielle entre la Russie et l’Occident dirigé par l’OTAN.

La veille, un haut diplomate russe avait averti que le risque d’affrontement direct entre la Russie et l’OTAN augmentait dangereusement. Moscou accuse plusieurs capitales européennes d’alimenter une rhétorique de guerre en évoquant la possibilité d’un conflit de haute intensité avec la Russie.

Les missiles Iskander-M occupent une place centrale dans la stratégie militaire russe. Ces systèmes mobiles, difficiles à détecter, sont conçus pour frapper rapidement des cibles militaires stratégiques et peuvent être équipés d’ogives nucléaires tactiques.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a multiplié les exercices nucléaires et les avertissements liés à son arsenal stratégique, dans ce que les analystes considèrent comme une tentative de dissuasion visant les États-Unis et les alliés européens de Kiev.