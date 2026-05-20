L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture vient d’annoncer qu’une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz pourrait provoquer un choc agroalimentaire systémique et déclencher, dans les 6 à 12 prochains mois, une grave crise mondiale des prix alimentaires. Le blocage de ce passage maritime stratégique affecte en effet indirectement les coûts de production, de transport et de distribution des denrées agricoles essentielles. Une interruption du trafic dans cette zone ferait grimper les coûts du fret maritime, perturberait les chaînes logistiques et renchérirait l’énergie utilisée dans l’agriculture, l’irrigation, la transformation alimentaire et le transport des marchandises. Les effets se propageraient progressivement à l’ensemble des marchés alimentaires internationaux.

Céréales, engrais, transport : une réaction en chaîne redoutée

Le principal danger réside dans l’enchaînement des conséquences. Une hausse prolongée des coûts énergétiques alourdirait mécaniquement le prix des engrais, dont la production dépend fortement du gaz naturel. Les agriculteurs seraient alors confrontés à des coûts de production plus élevés, au risque de réduire les rendements ou de différer certains achats essentiels. Dans le même temps, la perturbation des routes maritimes pourrait rallonger les délais de livraison et augmenter les primes d’assurance, notamment pour les navires opérant dans les zones à risque. Ces surcoûts finiraient par se répercuter sur les prix des céréales, des huiles végétales, des produits transformés et des importations alimentaires de base.

Les pays importateurs en première ligne

Les économies les plus vulnérables seraient les pays fortement dépendants des importations alimentaires et énergétiques. Pour ces États, une hausse simultanée du prix du carburant, du fret et des denrées de base pourrait rapidement fragiliser les finances publiques et le pouvoir d’achat des ménages. Les populations urbaines pauvres seraient particulièrement exposées, car elles consacrent déjà une part importante de leurs revenus à l’alimentation. Une flambée prolongée des prix pourrait accroître l’insécurité alimentaire, provoquer des tensions sociales et compliquer les opérations humanitaires dans les régions déjà fragiles.

Éviter les restrictions à l’exportation

Pour limiter le risque d’emballement, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture appelle à la prudence sur les restrictions à l’exportation. En période de tension, certains pays producteurs peuvent être tentés de protéger leur marché intérieur en limitant leurs ventes à l’étranger. Mais ce type de mesure peut aggraver la panique sur les marchés mondiaux et accentuer la hausse des prix. La priorité serait donc de préserver la fluidité des échanges, d’éviter les décisions unilatérales brutales et de maintenir la confiance entre pays producteurs, importateurs et acteurs du commerce international.

Des routes alternatives et des réserves stratégiques

L’organisation recommande également de mettre en place des routes commerciales alternatives afin de réduire la dépendance aux itinéraires les plus exposés. Même si ces détours peuvent être plus longs et plus coûteux, ils permettraient de maintenir une partie des flux essentiels et d’éviter des ruptures d’approvisionnement. La constitution de réserves alimentaires et logistiques est aussi présentée comme un outil de stabilisation. Ces stocks pourraient aider les États à absorber temporairement la hausse des coûts de transport et à amortir les tensions sur les marchés intérieurs.

Protéger les flux humanitaires

La continuité des opérations humanitaires constitue un autre enjeu critique. Dans plusieurs régions dépendantes de l’aide alimentaire, la hausse du coût du transport ou la désorganisation des routes commerciales pourrait retarder l’acheminement de produits essentiels. Protéger ces flux apparaît donc comme une condition indispensable pour éviter que la crise des prix ne se transforme en crise alimentaire aiguë dans les zones les plus exposées.

Un risque mondial à surveiller dès maintenant

Le risque ne serait pas immédiat dans toute son ampleur, mais il pourrait s’installer progressivement. Les effets d’une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz se diffuseraient par étapes : hausse de l’énergie, renchérissement des engrais, tensions sur le fret, augmentation des coûts agricoles, puis répercussion sur les prix alimentaires. C’est précisément ce décalage de 6 à 12 mois qui inquiète. Il laisse une fenêtre d’action, mais celle-ci pourrait se refermer rapidement si les tensions durent et si les États réagissent de manière désordonnée.

La FAO appelle donc à une réponse préventive : diversifier les routes, éviter les restrictions commerciales, sécuriser l’aide humanitaire et renforcer les réserves. L’objectif est clair : empêcher qu’une crise géopolitique et maritime ne devienne une crise alimentaire mondiale.