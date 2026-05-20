En Allemagne, l’extrême droite AfD profite de la chute de Merz pour viser une victoire historique

Alors que le chancelier allemand Friedrich Merz voit sa popularité reculer, le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne poursuit sa progression et espère désormais conquérir pour la première fois la direction d’un Land allemand.

Dans la région orientale de Saxe-Anhalt, Ulrich Siegmund, figure montante de l’AfD âgée de 35 ans, mène une campagne de terrain active en vue des élections régionales prévues en septembre. Les sondages nationaux placent actuellement son parti jusqu’à sept points devant les conservateurs de Friedrich Merz.

Avant même le lancement officiel de la campagne, Siegmund multiplie les « dialogues citoyens » dans plusieurs villes de l’est de l’Allemagne afin de séduire un électorat de plus en plus mécontent des partis traditionnels. Lors d’un rassemblement à Halberstadt, il a affirmé que les Allemands voulaient retrouver « une Allemagne sûre et indépendante ».

Cette poussée de l’AfD reflète une tendance plus large observée dans plusieurs pays européens, où les partis traditionnels perdent du terrain au profit des formations populistes et nationalistes. En Allemagne, le mécontentement lié à l’économie, à l’immigration et au coût de la vie alimente la progression de l’extrême droite.

La Saxe-Anhalt pourrait ainsi devenir le premier Land allemand dirigé par un ministre-président issu de l’AfD, un scénario qui inquiète profondément les partis centristes et les défenseurs de l’ordre politique établi depuis l’après-guerre.

À Halberstadt, ville de l’ex-Allemagne de l’Est marquée par son patrimoine historique mais aussi par les transformations économiques des dernières décennies, plusieurs électeurs interrogés par Reuters ont exprimé leur lassitude envers les partis traditionnels et leur désir de « quelque chose pour les Allemands ».

La montée en puissance de l’AfD représente un défi majeur pour Friedrich Merz, qui tente de contenir l’érosion du soutien aux conservateurs alors que l’extrême droite s’installe durablement au centre du débat politique allemand.