Frappe en Iran : l’enquête américaine sur la mort de dizaines de filles touche à sa fin

L’enquête militaire américaine sur une frappe ayant touché une école de filles en Iran devrait bientôt être finalisée, selon des déclarations d’un haut responsable militaire. L’affaire, particulièrement sensible, concerne un incident survenu dans un contexte de conflit et ayant causé un nombre élevé de victimes civiles.

L’amiral Brad Cooper a indiqué devant une commission de la Chambre des représentants que l’enquête était « complexe », notamment en raison du fait que le site visé se trouvait sur une base iranienne active liée à des missiles de croisière.

L’incident remonte au 28 février, premier jour du conflit, et aurait causé plus de 175 morts, selon des responsables iraniens. Parmi les victimes figurent des enfants et des enseignants, ce qui a suscité une forte émotion en Iran et à l’international.

Selon des informations de presse, une première évaluation interne de l’armée américaine aurait estimé que les forces américaines pourraient être responsables de la frappe. Le Pentagone a depuis approfondi ses investigations, sans toutefois confirmer officiellement ces conclusions provisoires.

Des élus démocrates américains ont appelé le ministère de la Défense à reconnaître une possible responsabilité des États-Unis, en évoquant des précédents similaires dans des opérations militaires passées. Ils demandent davantage de transparence sur les résultats de l’enquête en cours.

L’amiral Cooper a toutefois insisté sur la nécessité de prudence avant toute conclusion définitive, tout en affirmant que le processus d’enquête arrivait à son terme. Il n’a pas précisé de calendrier exact pour la publication des résultats.

Cette affaire intervient dans un climat déjà tendu entre Washington et Téhéran, marqué par des accusations réciproques et une série d’incidents militaires dans la région, rendant les conclusions de l’enquête particulièrement sensibles sur le plan diplomatique.